,,SMAK” im. Jonasza Kofty. W Myśliborzu wręczono ,,szczeble do kariery”

Zakończyły się artystyczne zmagania w ramach Ogólnopolskich Spotkań Młodych Autorów i Kompozytorów Piosenki „SMAK” im. Jonasza Kofty. Impreza cieszyła się sporym zainteresowaniem. Zakwalifikowano do niej 13 podmiotów wykonawczych - młodych twórców, kompozytorów, autorów tekstów, muzyków i wokalistów z całego kraju.

Była to już 41. edycja spotkań, której głównym organizatorem był Myśliborski Ośrodek Kultury. Od czwartku do soboty w grodzie nad Myślą, oprócz konkursowych przesłuchań, nie zabrakło recitali, pokazów oraz ciekawych koncertów. Wśród prowadzących warsztaty - znani profesjonaliści z branży muzycznej: Elżbieta Adamiak, Justyna Holm, Andrzej „e-moll” Kowalczyk, Radosław „Skubas” Skubaja, Wojciech Byrski, Filip Siejka. W jury pod przewodnictwem Krzysztofa Heeringa zasiedli m.in: Beata Molak-Bychowska, Jacek Cygan, Leszek Szopa, Leszek Bończuk.

- Jury 41. edycji „SMAK-u” jest nad wyraz ukontentowane umieszczeniem poprzeczki artystycznej na wysokości bliskiej sercu. Dziękujemy młodym twórcom za udział w tej niepowtarzalnej, jesiennej imprezie, która jako jedyna w Polsce docenia indywidualną twórczość młodych autorów i kompozytorów - „naszą nadzieję na lepsze w polskiej piosence”. Podkreślamy też wysoki poziom artystycznej prezentacji – zarówno w warstwie autorskiej i kompozytorskiej, jak też wykonawczej – zaznaczył przy rozdaniu nagród Krzysztof Heering, przewodniczący jury.

Zdobywcy laurów na SMAK-u

Najwyższe trofeum czyli „Hebanowy Szczebel do Kariery” przyznano Zuzannie Wiśniewskiej z Torunia. „Dębowy szczebel” zdobył Bartosz Madej z Sulejówka, a „sosnowy szczebel”- Dawid Gębala z Wrocławia. Nagrodę Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP dla najlepszego wokalisty i instrumentalisty wręczono Juli Bury z zespołem ze Szczecina. Nagrodą „Bursztynowego Skubika” dla największej osobowości „SMAK-u” uhonorowano Zuzannę Wiśniewską z Warszawy. Nagrodę im. Janusza Kondratowicza – dla autora najlepszego tekstu, przyznano Bartoszowi Madejowi z Sulejówka, a nagroda burmistrza Myśliborza – za kompozycję trafiła do Amelii Kiony i Tymoteusza Zalewskiego z Gorzowa Wlkp. Nominację do ZAKR zdobył Bartosz Madej z Sulejówka. Wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Skonieczna z Łodzi i Gabriela Kowalska. Sesję nagraniową pod patronatem Stowarzyszenia ZAIKS przyznano Amelii Kionie i Tymoteuszowi Zalewskiemu z Gorzowa Wlkp. oraz Aleksandrze Skoniecznej z Łodzi i Gabrieli Kowalskiej.

Koncerty gości i laureatów

Dodajmy, że w czwartek w recitalu zaprezentowała się Natalia Niemen, w piątek uczestnicy imprezy bawi się na koncercie Kasi Cerekwickiej, w sobotni wieczór odbył się koncert laureatów, a tuż po nim na scenie wystąpił Jacek Cygan z przyjaciółmi w koncercie pt. „Myśliburzenie”.

Myśliborskie spotkania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego, z budżetu gminy Myślibórz, budżetu województwa zachodniopomorskiego, z Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Funduszu SKE SAWP. Patronat honorowy objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Burmistrz Myśliborza i Rada Miejska. Patronat medialny sprawował „Kurier Szczeciński”.

Tekst i fot. Tadeusz Szymański