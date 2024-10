Młode talenty i pionierzy hip-hopu. Kto zdobędzie Grand Prix?

Na koncerty zaprasza DK "Słowianin".

W piątek szczecińskiej publiczności zaprezentuje się dziesięcioro finalistów Festiwalu Młodych Talentów, których wybrało jury z Katarzyną Nosowską na czele. A chętnych było trzystu. Na sobotę zaplanowano wielki finał i koncert pionierów polskiego hip-hopu, zespołu Kaliber 44, który świętuje XXX-lecie.

Wstęp na przesłuchania koncertowe jest wolny. Start: piątek, g. 18, Dom Kultury "Słowianin". Każdy występ to trzy najlepsze przekrojowe utwory wybrane przez uczestników. Co nas czeka? Muzycznie będzie bardzo ciekawie. New wave, post punk, indie rock, groove, retro, eksperymenty z popem, soulem, rapem i rockiem, melodyjne techno, a nawet punk połączony z disco polo.

Dyrektorem artystycznym festiwalu od 2014 r. jest Katarzyna Nosowska – jedna z najważniejszych postaci obecnej sceny muzycznej, rodowita szczecinianka. Jurorami w konkursie są Piotr Metz, Paweł Krawczyk, Daniel Kuśmierzak - Kayax.

Nowością będą panele dyskusyjne dla „młodych talentów” z fachowcami z branży muzycznej, podczas których będą mogli porozmawiać o tym, jak talent przekuć w sukces.

Na zdobywcę Grand Prix czeka dystrybucja cyfrowa singla oraz związane z tym działania promocyjne oraz przedstawienie twórczości zwycięzcy w roli supportu przed koncertem artysty reprezentującego firmę Kayax. Nagroda finansowa w wysokości 5 tys. zł dla zdobywcy Grand Prix oraz po 2,5 tys. zł dla pozostałych dwóch wyróżnionych wykonawców.

Na sobotni koncert Kalibra 44 bilety zostały już wyprzedane.

Ogólnopolski Festiwal Młodych Talentów wrócił w 2007 roku, a od 2012 roku organizatorem festiwalu jest miejska instytucja kultury – Szczecińska Agencja Artystyczna. Sponsorem wydarzenia jest EcoGenerator, który wspiera inicjatywy promujące nową energię w muzyce.

(as)