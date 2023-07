17. Festiwal Młodych Talentów. Trwa nabór do konkursu

Do 8 lipca br. przyjmowane są zgłoszenia do konkursu muzycznego Festiwal Młodych Talentów – Nowa Energia. To już siedemnasta jego edycja. Na uczestników czekają nowości. Zwycięzcę poznamy w październiku.



Przesłuchania konkursowe odbędą się 6 października br. w Szczecinie. Weźmie w nich udział maksymalnie 10 wykonawców. Zwycięzcę poznamy dzień później, 7 października, podczas koncertu finałowego.

Zakwalifikowanych do finału poznamy online 12 września br. na kanale facebook Szczecińskiej Agencji Artystycznej, wyniki zostaną także opublikowane na stronie www.festiwalmlodychtalentow.pl.

Na zdobywcę Grand Prix czeka dystrybucja cyfrowa singla (gotowego do publikacji) oraz związane z tym działania promocyjne, oraz przedstawienie twórczości zwycięzcy w roli supportu (jeżeli posiada 30 min. materiał muzyczny oraz doświadczenie koncertowe) przed koncertem artysty reprezentującego firmę Kayax. Nagroda finansowa w wysokości 5 tys. zł dla zdobywcy Grand Prix oraz po 2,5 tys. zł dla pozostałych dwóch wyróżnionych wykonawców.

Celem szczecińskiego festiwalu jest prezentacja twórczości wykonawców stawiających pierwsze kroki w branży muzycznej, oraz przegląd inspirujących zjawisk i nowych produkcji na polskiej scenie muzycznej.Festiwal ma za zadanie wyłonić wykonawców najlepszej autorskiej twórczości – co też odróżnia FMT od innych konkursów i castingów, w których akceptuje się covery.

Dyrektorem artystycznym FMT i przewodniczącą jury jest Katarzyna Nosowska. Przez 16. dotychczasowych edycji do festiwalowego konkursu zgłosiło się blisko 4300 wykonawców z całego kraju. (K)