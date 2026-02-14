Miłość zalotna i figlarna. Koncert walentynkowy na Zamku

Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza na weekendowy premierowy koncert walentynkowy w wykonaniu solistów, orkiestry i baletu. Koncert poprowadzi Vladimir Kiradjiev. W programie znajdą się słynne arie i duety operowe, pieśni neapolitańskie i przeboje musicalowe, a nawet… recytowana poezja.

Koncert walentynkowy to historie miłosne. Miłość nie ma wieku – dla każdego może być czymś innym, a każdy może w niej odnaleźć siebie. Bo czy istnieje coś silniejszego od miłości? Każda jej postać ma coś swojego do opowiedzenia. Dlatego wieczór w operze składa się wyłącznie z historii miłosnych – każda jest inna, ale każda prawdziwa.

Zobaczymy i usłyszymy miłość burzliwą i dramatyczną, która musi walczyć z przeciwnościami losu. Miłość delikatną – tę, która rodzi się z prostych słów o matce. Miłość naznaczoną głęboką tęsknotą. Miłość czystą, skrywaną pod tajemnicami i tęsknotą. Miłość zalotną i figlarną – opartą na uśmiechach, spojrzeniach i drobnych intrygach. Miłość prostą i szczerą – która nie boi się odległości i codziennych trudności. Miłość jako trwanie przy drugiej osobie – z całym jej bagażem i niedoskonałościami. Miłość najbardziej intensywną i tragiczną – w której liryzm i dramat splatają się nierozerwalnie. Co więc usłyszymy? Muzyczne odcienia najpotężniejszego uczucia: uwerturę z „Romea i Julii” Gounoda, duet Micaëli i Don José z „Carmen” Bizeta, arię z „Normy” Belliniego czy duet z musicalu „Porgy and Bess” Gershwina. I wiele innych utworów, których wspólnym mianownikiem jest: „Kocham cię”.

Balet opowie swoje historie miłosne równolegle, choć innym językiem – zmysłowym ruchem ciała. Sceny z „Romea i Julii” Prokofiewa czy słynne pas de deux z „Dziadka do orzechów” Czajkowskiego niosą te same emocje, co partie wokalne. A że opera to królowa wszystkich sztuk, nie zabraknie też… poezji. Oczywiście o miłości.

Scenografia, oświetlenie i kostiumy będą podążać za zmieniającymi się nastrojami – raz tworząc intymną przestrzeń, raz wypełniając scenę tęsknotą, innym razem nawet i bólem. Ale że to dzień wyjątkowy – najczęściej miłosnym spełnieniem.

Terminy: sobota, godz. 19.00; niedziela, godz. 18.00.

