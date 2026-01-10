Sobota, 10 stycznia 2026 r. 
Narzeczony i inni zalotnicy. Miłosne komplikacje w Operze na Zamku

Data publikacji: 10 stycznia 2026 r. 09:04
Ostatnia aktualizacja: 10 stycznia 2026 r. 09:04
Narzeczony i inni zalotnicy. Miłosne komplikacje w Operze na Zamku
Fot. Marek HOFMAN  

W sobotę o g. 19 i w niedzielę o g. 18 Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza na operetkowy hit „Hrabina Marica” Imre Kálmána. „To będzie wieczór doskonałej zabawy, jak na karnawał przystało! – zapewniają organizatorzy.

„Hrabina Marica” to arcydzieło wśród operetek. Walce, cygańska muzyka, węgierskie rytmy – przeboje, które wszyscy znamy – pozwalają widzowi wtopić się w świat arystokracji początku XX wieku. Zmęczona zalotnikami Hrabina Marica wymyśla narzeczonego. Intryga jednak spaliła na panewce, gdy… rzekomo nieistniejący mężczyzna pojawia się na przyjęciu, a dodatkowo śpieszy się do intratnego ożenku. Gęstwinę maskarady pogłębia wątek miłości biednego rządcy do hrabiny. Ale gdy już wszystko komplikuje się tak, że bardziej skomplikować się nie może – jak to w operetce zawsze się dzieje – dochodzi do happy endu.

(as)

