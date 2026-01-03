Koncert Noworoczny w Operze na Zamku. Będzie niespodzianka [GALERIA, FILM]

W sobotę i niedzielę czyli 3 i 4 stycznia w Operze na Zamku w Szczecinie odbędzie się Koncert Noworoczny. Generalna próba przed koncertem daje niemal pewność, że publiczność, która zasiądzie na widowni nie będzie rozczarowana.

W Nowy Rok tak orkiestra, jak i soliści Opery na Zamku wchodzą w dobrej formie i z twórczym impetem. W czasie próby czuć było typowe w takich sytuacjach napięcie ale i energię. Dyrygent Agnieszka Nagórka nie pozostawiła wątpliwości w trakcie ostatniego szlifu muzycznych, w tym głowie operowych diamentów; koncert będzie wyjątkowy. Z tego, co już wiemy, także z niespodzianką…

W repertuarze między innymi: G. Bizet - Carman, G. Verdi - Nabucco, Puccini, St. Moniuszko - Straszny dwór, Offenbach - Opowieści Hofmana. Wystąpią soliści: Lucyna Boguszewska, Maria Mazanek-Matuszewska, Jolana Slavikova. Joanna Tylkowska-Drozdz. Janusz Lewandowski, Pavlo Tołstoj, Paweł Trojak, Paweł Wolski. Pod dyrekcją Agnieszki Nagórki wystąpi oczywiście Orkiestra na Zamku.

Oto próbka tego, co zobaczymy na scenie szczecińskiej opery:

