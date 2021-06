Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie oferuje także gry

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie możemy wypożyczać już nie tylko książki - teraz "na wynos" serwowane są także gry planszowe i karciane. Tak serca czytelników, zwłaszcza tych najmłodszych, chce podbić nowa filia MBP przy placu Matki Teresy z Kalkuty 8.

Dotychczas gry były tam dostępne tylko na miejscu. Ale czytelnicy prosili o możliwość zabierania ich do domu. Pracownicy biblioteki postanowili wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom.

Gry wypożyczane są na okres do dwóch tygodni. Można wypożyczyć tylko jedną pozycję jednocześnie. MBP może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej planszówki czy karcianki na wniosek czytelnika, jeżeli inny czytelnik jej nie zarezerwował. Wniosek taki można złożyć najwyżej raz w odniesieniu do tej samej gry. Przesunięcie terminu może nastąpić na okres maksymalnie 14 dni.

Biblioteka przy placu Matki Teresy z Kalkuty 8 to w tej chwili największa placówka MBP. Jest nowoczesna, wyposażona w multimedia, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

– To nie tylko wypożyczanie książek, ale to dostęp do multimediów, do innego rodzaju usług, to miejsce spotkań dla mieszkańców, miejsce styku z kulturą, z pisarzami, z ciekawymi postaciami – tak mówił o niej prezydent Szczecina Piotr Krzystek podczas uroczystego otwarcia.

Uruchomienie filii przy placu Matki Teresy z Kalkuty to mała rewolucja, do tej pory w tej części miasta wypożyczalni książek nie było. Nowa biblioteka kosztowała ponad 9 milionów złotych.©℗

