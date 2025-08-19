To będzie wyjątkowy „Koncert w ciemności”

Willa Lentza w Szczecinie we wtorek o g. 19 zaprasza na niezwykłe wydarzenie – „Koncert w ciemności” w wykonaniu duetu Jan Bokun i Jakub Kościuszko. Podczas występu światło ustąpi miejsca muzyce w czystej postaci!

Klarnecista Jan Bokun oraz gitarzysta Jakub Kościuszko to artyści, którzy podbili sceny Tokio, Paryża, Nowego Jorku czy Brukseli. Poprowadzą nas w emocjonującą, zmysłową podróż przez różne epoki, style i nastroje – od klasyki po valse musette, klezmer fusion i world-jazz.

W programie koncertu usłyszymy m.in. utwory takich mistrzów jak: J. S. Bach – Jesu bleibet meine Freude, Łukasz Woś – Scherzino, Nocturne, Bela Kovacs – A la flamenco, Richard Galliano – A French Touch, Gus Viseur – Douce Joie, Sergio Assad – Violetas Azuis, Jaime Zenamon – Luz y sombra cz. I, Maurice Ravel – Pièce en forme de Habanera, Yom – Le Traversée.

Szykuje się wieczór, w którym muzyka przemawia do wyobraźni w najczystszej formie – bez bodźców wizualnych, dając okazję do głębokiego, intymnego przeżycia dźwięku.

(as)