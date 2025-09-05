Piątek, 05 września 2025 r. 
Czas Melpomeny. Willa Lentza zmieni się w wielką scenę

Data publikacji: 05 września 2025 r. 16:08
Ostatnia aktualizacja: 05 września 2025 r. 18:27
Czas Melpomeny. Willa Lentza zmieni się w wielką scenę
Fot. Arleta NALEWAJKO  

Willa Lentza w sobotę o g. 11 zaprasza na „Śniadanie z Melpomeną. Artystyczne śniadanie na trawie”.

Tym razem ta instytucja kultury zamieni się w wielką, tętniącą życiem scenę – wśród zieleni i zabytkowych murów spotkają się miłośnicy teatru, aktorzy, reżyserzy, muzycy i wszyscy, którzy kochają magię opowieści.

W programie: promocja książki Artura Daniela Liskowackiego; prezentacje szczecińskich teatrów – od klasyki po teatr współczesny, od dużych scen po kameralne formy wyrazu; spotkania z aktorami, reżyserami, scenarzystami – rozmowy o sztuce, pasji i drodze artysty; fragmenty spektakli produkcji Willi Lentza – będzie okazja zobaczyć teatralne emocje z bliska; muzyka i piosenki teatralne na żywo. W programie znajdą się m.in. fragmenty oper i operetek wystawianych w Szczecinie oraz utwory z teatralnych spektakli realizowanych w Willi Lentza.

Willa Lentza zachęca: „Przyjdź w przebraniu inspirowanym postaciami ze szczecińskich spektakli. Może to być bohater klasycznej sztuki, barwna postać musicalu czy ktoś, kogo pamiętasz ze sceny sprzed lat”.

Wydarzenie biletowane.

W cenie biletu: słodkie śniadanie pod chmurką, aromatyczna zupa oraz kawa, herbata i woda.

(as)

