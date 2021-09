Marzenie o czasie, gdy Polacy kłócili się mniej. Promocja książki "1980. Jedno plemię"

„1980. Jedno plemię” – to nowa książka Agnieszki Kuchcińskiej-Kurcz, kierownika Centrum Dialogu "Przełomy", filii Muzeum Narodowego w Szczecinie. Autorka wraca w swojej publikacji do wyjątkowych miesięcy, podczas których na nasz kraj i nasze miasto zwrócone były oczy niemal całego świata. Promocja książki rozpocznie się w środę o g. 17 w "Przełomach" na placu Solidarności.



- Bardzo lubię promocje publikacji dotyczących naszych przełomów, bo to dobra okazja, żeby spotkać ludzi, o których piszę, bez których tych wydarzeń by nie było - opowiada autorka. - Mam nadzieję, że przyjdą. Nie zawsze mają dziś okazję się spotykać, bo bywa, że z racji polityki omijają się łukiem. Mieliśmy sytuację, że ludzie, którzy gdzie indzie się nie spotykają, u nas potrafią ze sobą normalnie rozmawiać, wypić kawę, powspominać.

"Jedno plemię" opowiada o szesnastu wyjątkowych miesiącach w Polsce, kiedy powstał największy ruch społeczny w skali świata – „Solidarność”. Ramy czasowe zakreślają protesty, które rozpoczęły się latem 1980 r. oraz stan wojenny, wprowadzony w grudniu 1981 r. Wiodącym motywem publikacji są wydarzenia w Szczecinie, a także na Pomorzu Zachodnim, zaprezentowane na tle wydarzeń ogólnopolskich. To właśnie w Szczecinie, obok Gdańska, powstał największy ośrodek strajkowy w kraju.

W publikacji głos zabierają bohaterowie tamtych dni, znani z kart podręczników do historii, a także ci całkiem zapomniani, bez których jednak przełom społeczno-polityczny nie byłby możliwy. Jak doszło do wybuchu strajków w Szczecinie i jakie były ich kulisy, jak rodziło się społeczeństwo obywatelskie, jaka była rola Kościoła katolickiego, kiedy władze PRL podjęły działania, które miały rozbić „Solidarność”, na ile ten gigantyczny ruch społeczny ukształtował postrzeganie Polski i Polaków w świecie – to tylko część pytań, na które czytelnik znajdzie odpowiedzi w książce.

- Nigdy nie jest tak, że wiemy już wszystko o jakimś wydarzeniu historycznym, chociażby dlatego, że kolejne relacje świadków mogą wnieść coś nowego, dać tropy historykom, którzy mogą to weryfikować - dodaje Kuchcińska - Kurcz. - Dla mnie najciekawsza jest nie tyle sama "Solidarność" i fakty, ale pamięć. Czyli - w jaki sposób pamiętamy. A pamiętamy to w większości znakomicie, nawet jeśli to nie jest nasza pamięć, ale pamięć przekazywana przez starsze pokolenia. Pamiętamy to jako wyjątkowy czas. Stąd tytuł "Jedno plemię". To trochę marzenie o powrocie do czasu, gdy mniej się kłóciliśmy i stanowiliśmy jedność.

Książka powstała w oparciu m.in. o teksty Kuchcińskiej - Kurcz publikowane na łamach "Kuriera Szczecińskiego".©℗

Alan Sasinowski