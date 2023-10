Marian Hemar w Radiu Wolna Europa

Fot. IPN

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na wyjątkowy spektakl muzyczny, który przeniesie nas do powojennych lat, gdy Marian Hemar – polski poeta, satyryk, dramaturg i autor piosenek – związany był z londyńskim Radiem Wolna Europa. Sztuka zostanie wystawiona w piątek 27 października o godz. 18 w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach.

„Moje serce zostało we Lwowie, czyli Marian Hemar w Radiu Wolna Europa” to spektakl muzyczny o niezwykle barwnym i ciekawym okresie życia Mariana Hemara, czyli o jego pracy w Radiu Wolna Europa. „Kiedy z rozkazu gen. Sikorskiego zawezwano mnie do pracy w Ministerstwie Informacji i Dokumentacji, a był to początek 1942 roku, przyjechałem do Londynu… I tak ten Londyn stał się moim domem zastępczym. Na ile jeszcze? Oj, aż strach pomyśleć. Wrócić teraz nie mogę, bo na takich jak ja, wydano wyrok…” – mówił M. Hemar.

Do końca życia Marian Hemar pozostał na emigracji. W swojej ojczyźnie – z powodu zaangażowania w pracę rządu emigracyjnego – był „źle widziany”.

Piosenkami, skeczami i fragmentami audycji opowiedziana będzie jego miłość do Lwowa, a przy okazji fragment jego osobistej, a także polskiej historii. W trakcie koncertu zaprezentowane zostaną piosenki, które w oryginale były wykonywane przez Władę Majewską, Mirę Zimińską i Ludwika Sępolińskiego. Finałowa piosenka „Lwów jest w nas” to utwór Romana Kołakowskiego.

W spektaklu wystąpią: Agata Klimczak-Kołakowska (absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, aktorka, autorka scenariuszy, reżyser, założycielka Fundacji im. Romana Kołakowskiego, laureatka wielu konkursów recytatorskich i konkursów poezji śpiewanej), Bartłomiej Abramowicz (pianista, kompozytor, współpracuje z Teatrem Piosenki, jest autorem wielu aranżacji utworów Romana Kołakowskiego i innych poetów) oraz Leszek Zduń (absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, aktor, autor scenariuszy, reżyser, współtwórca Teatru Klasyki Polskiej).

Bezpłatne wejściówki są do odbioru w Domu Kultury (ul. Bohaterów Warszawy 20). Można też dokonywać rezerwacji pod adresem: wydarzeniakulturalne@ipn.gov.pl.

