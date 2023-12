Kto zabił? Wybierze publiczność!

W szczecińskiej Operze na Zamku możemy zobaczyć najnowszą odsłonę spektaklu wpisanego do Księgi rekordów Guinnessa. Punktem wyjścia jest kultowy scenariusz pt. „Szalone nożyczki” – utwór cieszący się powodzeniem w najlepszych teatrach komediowych świata już od ponad 50 lat. Mamy bilety dla naszych Czytelników!

Energiczny i przebojowy fryzjer prowadzi salon w lokalu wynajętym od Pani Izabeli. Kiedy artysta fryzur zajmuje się plejadą barwnych charakterów, dochodzi do skandalu – właścicielka lokalu nie żyje… Detektywi mają nie lada wyzwanie, by rozwiązać kryminalną zagadkę: kto zabił?! Wszyscy obecni w salonie mieli motyw, ale nikt nie przyznaje się do zbrodni. Wtedy do akcji wkracza publiczność!

Interakcja publiczności z aktorami oraz towarzyszący wszystkiemu humor sięgają zenitu. To, jaki będzie finał, pozostaje w rękach widzów – ten spektakl nigdy nie kończy się tak samo!

Organizator wydarzenia Adria Art ogłasza: „”Szalone nożyczki” to magnetyczna, elektryzująca i budząca podziw komedia, która podbiła sceny całego świata. To także świetnie skrojone postaci i doskonałe aktorstwo”.

Obsada: Marta Lewandowska/ Jola Niedźwiecka, Katarzyna Polewany, Joanna Kupińska/ Łukasz Żurek/ Mateusz Łapka, Maciej Orłoś, Leszek Stanek, Mateusz Łapka.

Spektakl grany jest w niedzielę o g. 15 i o g. 18.

