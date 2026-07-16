Kryminalny wieczór w MCN

Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha przy ul. Nad Duńczycą w Szczecinie zaprasza na spotkanie autorskie z Dianą Brzezińską, towarzyszące premierze jej najnowszej książki „Lśnij”.

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Wydarzenie odbędzie się w czwartek 16 lipca o godzinie 18 w Audytorium pod Gwiazdami (strefa pod kulą, poziom - 1) i będzie okazją do rozmowy z autorką oraz poznania kulis powstawania książki, której fabuła odsłania mroczną stronę świata celebrytów i influencerów.

Rozmowę z Dianą Brzezińską poprowadzi krytyk literacki i komiksowy oraz popularyzator literatury Krzysztof Lichtblau, znany czytelnikom jako „Pan od książek”. Spotkanie będzie poświęcone najnowszej powieści autorki, inspiracjom, które towarzyszyły jej podczas pracy nad książką oraz współczesnej literaturze kryminalnej.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. (K)





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