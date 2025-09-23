Wirtualny Teatr Historii w Centrum Dialogu Przełomy

Zdjęcia: profil MKiDN/Facebook i profil filmu „Kartka z Powstania”/Facebook.

W dniach 23-26 września w Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie gościć będzie Wirtualny Teatr Historii z pokazami dwóch filmów historycznych Cinematic VR 360: Kartka z powstania oraz Dża-Dża.

Kartka z powstania przedstawia historię jednego z powstańców warszawskich, natomiast Dża-Dża – dzieje Jadwigi Jędrzejowskiej, jednej z najbardziej utytułowanych przedwojennych polskich tenisistek, finalistki Wimbledonu. Technologia VR umożliwi doświadczenie wirtualnej przestrzeni „tu i teraz”, „zatopienie” się w oglądanych obrazach.



Pokazy filmowe odbędą się w sali wystaw czasowych MNS–CDP. Obowiązuje bilet edukacyjny. Filmy prezentowane będą od godziny 10 do 18 (ostatnie wejście o 17.30). Seanse o godz. 10, 11, 12, 13 i 14 przeznaczone są dla szkół ponadpodstawowych. Seanse po godz. 15 dla pozostałych zainteresowanych. Każdy z filmów trwa kilkanaście minut. (K)