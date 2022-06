Krąg – zawsze masz gdzie wrócić. Mamy zaproszenia na koncert!

Specjalny koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „Krąg”, bo poświęcony założycielce tej formacji Dobrosławie Słupińskiej, zaplanowany jest na wtorek (7 czerwca) w Teatrze Współczesnym. Początek o godz. 19. Dzisiaj można u nas wygrać zaproszenia na to wydarzenie!

W 1969 roku powstała formacja, z której wywodzi się współczesny Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „Krąg”. Wtedy wspomniana Dobrosława Słupińska, ówczesna nauczycielka wychowania fizycznego, po osiedleniu się w Szczecinie zapragnęła stworzyć grupę taneczną. Zespół powstał przy Liceum Ekonomicznym nr 2 w Szczecinie (obecnie Zespół Szkół nr 8), gdzie założycielka zespołu zebrała dziewczęta i zaczęła przygotowywać je do koncertów. I tak ta historia się zaczęła.

– Kiedy w 2019 roku obchodziliśmy uroczyście pięćdziesięciolecie zespołu, już wtedy zrodził się pomysł, by zorganizować koncert poświęcony pani Dobrosławie Słupińskiej, nieżyjącej założycielce formacji – opowiada Ryszard Długopolski. – Pani Dobrosława przez dwadzieścia pięć lat prowadziła zespół, a część z nas jest jej wychowankami. Mówię tu o grupie około trzydziestoosobowej, która wróciła po latach do zespołu i znów tańczy. Pandemia nie pozwoliła na to, by od razu po jubileuszu organizować kolejny koncert, ale teraz wreszcie możemy to zrobić. Podczas wieczoru chcemy powspominać panią Dobrosławę, opowiedzieć, jaką była wspaniałą osobą. Udało się też odnaleźć kilka recenzji wspaniałych mazurów w jej choreografii, które chcemy przeczytać. Zależy nam, by te opinie ujrzały światło dzienne. Plany są też takie, by co roku w podobnym okresie roku był organizowany festiwal imienia Dobrosławy Słupińskiej. Będziemy na niego zapraszać rodzime folklorystyczne zespoły, a potem, jak nam się marzy, być może ta impreza się rozrośnie. Natomiast ten zaplanowany czerwcowy koncert chcemy powtórzyć jesienią, bo wiemy, że wiele osób chciałoby się na niego wybrać. Ten koncert zatytułowaliśmy „Krąg – zawsze masz gdzie wrócić”, bo chcemy pokazać tancerzom, którzy przeszli przez „Krąg”, a było to ponad tysiąc osób, że nawet mając czterdzieści czy pięćdziesiąt lat, można powrócić do zespołu.

Podczas wtorkowego wieczoru w Teatrze Współczesnym wystąpi oczywiście Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „Krąg”, który ma w swoim repertuarze polskie tańce narodowe, a także tańce i pieśni z okolic: Łowicza, Lublina, Krakowa, Rzeszowa, Kaszub, Kurpii Zielonych, Śląska, Spisza oraz Nowego Sącza.

(MON)