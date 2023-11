Kosmiczne widowisko w Przecławiu. Bilety dla Czytelników

Fot. materiały organizatora

Zespół BOKKA, który obchodzi dziesięciolecie działalności, oraz Tides From Nebula, świętujący piętnaście lat na scenie, wystąpią w piątek w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu. To nie lada gratka dla fanów muzyki alternatywnej! Mamy bilety dla naszych Czytelników!

BOKKA i Tides From Nebula wyruszyli w Polskę na wspólną trasę. Jednym z przystanków będzie Przecław. Połączenie tych dwóch niezwykle kreatywnych i wyjątkowych formacji sprawia, że ich występy to prawdziwy kosmiczny spektakl.

BOKKA od 10 lat zaskakuje swoim nieszablonowym podejściem do wizerunku, żywiołowymi koncertami i woltami stylistycznymi - od nostalgicznego debiutu zauważonego przez Pitchfork, poprzez energetyczny album “Don’t Kiss And Tell”, kosmiczny “Life On Planet B”, na apokaliptycznym “Blood Moon” kończąc. Pozostając anonimowym, zespół od 10 lat działa na własnych, unikalnych zasadach. Swoje okrągłe urodziny świętuje zapowiadanym na jesień albumem BOKKA HITS 10.

Od 2008 roku historie dźwiękami pochodzącymi ze światów rocka, prog rocka i post rocka pisze warszawski zespół Tides From Nebula. Jego muzyka przenosi słuchaczy w świat pięknych pejzaży z morzami i oceanami w tle lub kosmiczne bezkresy. Zespół miał okazję koncertować za granicą, a w Polsce pracować z samym Zbigniewem Preisnerem, który produkował ich drugi album "Earthshine". W tym roku zespół obchodzi 15-lecie działalności scenicznej.

Koncert rozpocznie się piątek o g. 19.

(as)

Dla naszych Czytelników mamy dwa podwójne zaproszenia . Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.koncert . Na SMS-y czekamy tylko dzisiaj (24 listopada). Zaproszenia otrzymają dwie osoby, która najszybciej przyślą SMS-a tuż po godz. 13.00. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.