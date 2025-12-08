Jazz pod Choinkę. Koncert Randy Breckera i Piotr Lemańczyk Trio

W środę 10 grudnia w Domu Kultury 13 Muz wystąpi legendarny amerykański saksofonista Randy Brecker. Towarzyszyć mu będzie Trio Piotra Lemańczyka w składzie Piotr Lemańczyk – kontrabas, gitara basowa, Rafał Sarnecki – gitara, Adam Golicki – perkusja.

Randy Brecker to obecnie jeden z najbardziej cenionych saksofonistów amerykańskich, pięciokrotny zdobywca nagrody Grammy. Między innymi za współudział w „polskiej” nagrodzie Gramy, za płytę „Night in Calisia”, którą nagrał z Włodkiem Pawlikiem. Nagrywał z takimi artystami jak: Billy Cobham, Bruce Springsteen, Charles Mingus, Blood, Sweat and Tears, Horace Silver, Frank Zappa, Chris Parker, Jaco Pastorius, Dire Straits i wielu innymi.

Koncert rozpocznie się o godz. 19.

