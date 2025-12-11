Czwartek, 11 grudnia 2025 r. 
Koncert muzyki polskiej. Klub „Dwunastki” zaprasza

Data publikacji: 11 grudnia 2025 r. 18:51
Ostatnia aktualizacja: 11 grudnia 2025 r. 18:51
Fot. materiały organizatora  

Klub 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej zaprasza mieszkańców Szczecina na koncert muzyki polskiej organizowany z okazji 55. rocznicy wydarzeń grudniowych pn. „Pory Roku w Pieśni Polskiej”. Odbędzie się 12 grudnia o godz. 18 w Klubie 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej w Sali Teatralnej, I piętro, ul. Wawrzyniaka 5. Wystąpią: Agata Brodzińska – sopran, Angelika Naguszewska – mezzosopran, Filip Bańkowski – tenor, Małgorzata Wielgolińska – fortepian i prowadzenie. Bezpłatne wejściówki dostępne są do dnia koncertu w Klubie 12. SzDZ godzinach od 10 do 18.

(k)

