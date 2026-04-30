Koncert na rzecz dzieci w strefie Gazy

Drugiego maja w Gryfinie wystąpi Maciej Podsiadło z towarzyszeniem grupy Gruba Ryba i Przyjaciół. Zagrają muzykę heavy metal i power metal w najlepszym wydaniu.

Koncert nosi tytuł: Maciej Podsiadło feat. Gruba Ryba i Przyjaciele – Christian Metal Machine. Skąd taka nazwa? Maciej Podsiadło do współpracy przy nagraniu ostatniej płyty Christian Metal Machine zaprosił światowe gwiazdy muzyki heavy metal: Žanil Tataj-Žak (Divje Jagode..., Chorwacja), Norman "Ski" Kiersznowski (Deadly Blessing, Faith Factor... USA), Paul May (Al Atkins, Atkins/May Project... Wlk. Brytania), Tommy Denander (ATC, Alice Cooper, Hollywood Vampires... Szwecja). Muzyka z płyty Christian Metal Machine tworzona była przez ww. muzyków, ale wszystkie teksty utworów są autorstwa Macieja Podsiadło.

Nagrywanie płyty odbywało się zdalnie, ale zebranie w jednym czasie i miejscu tak pokaźnej grupy zagranicznych artystów okazało się niemożliwe. Do wykonania koncertu potrzebny był zespół muzyków, którzy są na miejscu. Doskonałym pomysłem okazało się zaproszenie do współpracy podczas koncertu w Gryfinie muzyków grupy Gruba Ryba. Na co dzień wykonują muzykę funk i hard rockową, nie stronią też od jazzowych improwizacji. To bardzo dobrze „rockowało”. We współpracy z Maciejem powstała dobrze naoliwiona heavy/power metalowa maszyna, która brzmi jeszcze lepiej podczas „wykonów” na żywo, lepiej, niż sam sobie to wyobrażał. Jak sam mówi: "...to najlepsi ludzie, z jakimi mam okazję współpracować. Mistrzowie!".

Christian Metal Machine to także tytuł najnowszego dwupłytowego albumu Macieja Podsiadło. Przyniósł on muzykę z pogranicza heavy i power metalu. Stąd też tytuł tego koncertu. No dobrze, ale skąd ten Christian? Artysta od lat wykonuje muzykę określaną w świecie jako white metal, Christian metal! Łączy przekaz chrześcijański z tym, co lubi muzycznie najbardziej, czyli z ciężkim metalem!

Na pomysł organizacji takiego koncertu wpadł ksiądz Benon Latus, proboszcz parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej z Wełtynia. W latach 80., jeszcze przed okresem przejścia w stan kapłański, śpiewał w rockowej grupie Drzewo Boleści, także chrześcijańskiej. Ksiądz Benon w tym roku obchodzi 40-lecie kapłaństwa i wystąpi także razem z Maciejem w Gryfinie, wykonując nieco podkręcony brzmieniowo materiał swojego zespołu.

Gościem specjalnym koncertu będzie Žanil Tataj-Žak, który wykona covery grupy Divlje Jagode oraz utwory nagrane wspólnie z Maciejem na płycie Christian Metal Machine.

Do grona gości koncertu dołączy też młodszy brat Macieja, Mateusz Podsiadło, wyśmienicie metalowo grający na perkusji. A w chórkach wystąpi niezawodny propagator twórczości synów czy ojciec Macieja i Mateusza, Mieczysław Podsiadło, na co dzień prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Jazzowego.

Koncert ze względu na chrześcijański, a może nawet ewangelizacyjny charakter otrzymał patronat Jego Ekscelencji ks. arcybiskupa metropolity szczecińsko-kamieńskiego Wiesława Śmigla.

W trakcie koncertu w porozumieniu z Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej zbierane będą środki na pomoc dzieciom w strefie Gazy.

Podczas imprezy usłyszymy nieco starszy heavy metalowy i hard rockowy materiał Macieja Podsiadło, jak i najnowszer heavy/power metalowy, a także utwory jego przyjaciół: Žanila, ks. Benona Latusa i Grubej Ryby. Maciej Podsiadło zagra wieczorem, można się więc spodziewać dobrych świateł, dymów i prawdziwie metalowego show.

Maciej Podsiadło feat. Gruba Ryba i Przyjaciele – 2 maja 2026 r. godz. 18:45

Skład zespołu: Maciej Podsiadło – śpiew; Gruba Ryba w składzie: Robert Wawryniuk – gitara, śpiew, Marek Radkowiak – perkusja, Paweł Zamuła – gitara, Michał Kłos – gitara basowa. Gościnnie: Žanil Tataj-Žak – śpiew, ks. Benon Latus – śpiew, Mateusz Podsiadło – perkusja. Okazjonalnie: Mieczysław Podsiadło – chórki.

Wstęp bezpłatny.

