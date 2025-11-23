Niedziela, 23 listopada 2025 r. 
REKLAMA 0 szczecin
REKLAMA

Koncert w DK „Krzemień”. Zabrzmi „Gruba Ryba”

Data publikacji: 23 listopada 2025 r. 09:04
Ostatnia aktualizacja: 23 listopada 2025 r. 09:05
Koncert w DK „Krzemień”. Zabrzmi „Gruba Ryba”
Fot. Facebook/ Gruba Ryba  

W niedzielę o g. 18 w Domu Kultury „Krzemień” zagra „Gruba Ryba”. To szczeciński projekt muzyczny swobodnie dryfujący w mocnym czteroosobowym składzie w kierunku pogranicza rocka z wplecionymi elementami innych gatunków, m.in. jazzu i funku. Formacja znana jest z wpadających w ucho melodii i dających do myślenia tekstów. Nie stroni od wykonywania utworów innych wykonawców, ale w swoich własnych aranżacjach, z długimi improwizacjami zbliżających ich muzykę wręcz do jazz‑rocka. Do swojej działalności zespół podchodzi dość swobodnie – woli występy „na żywo” niż pracę w studiu.

REKLAMA

Grupa powstała w połowie 2022 r. i działa w składzie: Robert Wawryniuk – gitara, śpiew, Marek Radkowiak – perkusja, Paweł Zamuła – gitara, Michał Kłos – gitara basowa. Wstęp bezpłatny.

(as)

REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

0 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA