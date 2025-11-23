Koncert w DK „Krzemień”. Zabrzmi „Gruba Ryba”

W niedzielę o g. 18 w Domu Kultury „Krzemień” zagra „Gruba Ryba”. To szczeciński projekt muzyczny swobodnie dryfujący w mocnym czteroosobowym składzie w kierunku pogranicza rocka z wplecionymi elementami innych gatunków, m.in. jazzu i funku. Formacja znana jest z wpadających w ucho melodii i dających do myślenia tekstów. Nie stroni od wykonywania utworów innych wykonawców, ale w swoich własnych aranżacjach, z długimi improwizacjami zbliżających ich muzykę wręcz do jazz‑rocka. Do swojej działalności zespół podchodzi dość swobodnie – woli występy „na żywo” niż pracę w studiu.

Grupa powstała w połowie 2022 r. i działa w składzie: Robert Wawryniuk – gitara, śpiew, Marek Radkowiak – perkusja, Paweł Zamuła – gitara, Michał Kłos – gitara basowa. Wstęp bezpłatny.

