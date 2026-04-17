Koncert – Gruba Ryba feat. Maciej Podsiadło i goście

W poniedziałek, 20 bm. o godz. 19, w Domu Kultury „13 Muz”, pl. Żołnierza Polskiego 2 w Szczecinie, w sali im. Heleny Kurcyusz („Kominkowa”) wystąpi Gruba Ryba.



REKLAMA

Gruba Ryba to zespół rockowy, który łączy klasyczne brzmienia z nowoczesnymi przestrzennymi efektami dźwiękowymi. Instrumentarium grupy tworzą gitary, wokal, perkusja i bas, co daje szerokie możliwości eksperymentowania z brzmieniem. Ich muzyka to mieszanka surowej energii rocka, wpływów postpunkowej zimnej fali i hipnotyzujących warstw dźwiękowych. Nazwa zespołu sugeruje coś potężnego i nie do przeoczenia – i tak właśnie brzmi ich muzyka. Gruba Ryba to nie tylko mocne rockowe riffy i pulsujący rytm, ale też przemyślane teksty oraz dbałość o atmosferę, która budowana jest m.in. dzięki efektom takim jak reverby i deleye. Ich koncerty to prawdziwe widowiska dźwiękowe, które wciągają słuchacza w hipnotyzujący, intensywny świat.

Do wspólnego grania Grubą Rybę zaprosił znany szczeciński wokalista heavy metal Maciej Podsiadło. Wykonawca poruszający się swobodnie po różnych odmianach ciężkiego rocka, autor i wykonawca prawdopodobnie jedynego jak dotąd egzaminu dyplomowego z własną muzyką heavy metal na Akademii Sztuki w Szczecinie. Wydał ponad dziesięć płyt CD i tzw. EP z zespołami, w których występował lub w ramach działalności solowej. Prowadzi bloga o tematyce heavy metalowej.

Muzyką rockową interesował się od wczesnych lat szkolnych. Po krótkim epizodzie w Chórze Akademickim Politechniki Szczecińskiej powrócił na dobre do mocnego grania, a za namową ojca na poważnie zajął się heavy metalem. Oprócz zajęć na Akademii Sztuki umiejętności wokalne szlifował również na warsztatach z Grzegorzem Kupczykiem, Dorotą Miśkiewicz i Krystyną Prońko.

Udzielał się w wieku zespołach metalowych, takich jak Heavy Water, Crusider, Syper Force, Corporis, Vinders, a także w zespołach o nieco innym charakterze jak Luz Blues czy formacjami tworzonymi przez szczecińskiego bluesmana Wojtka Rapę. Ma za sobą również występy z legendą polskiego big beatu – zespołem Czerwono-Czarni. Okazjonalnie występował lub nagrywał utwory z zespołami i muzykami reprezentującymi różne gatunki muzyczne.

Od lat 20. XXI w. traktuje swoją karierę bardziej solowo i autorsko, tworząc zespół MACIEJ PODSIADŁO, równocześnie kierując się w stronę gatunku white metal, a w konsekwencji christian metal. Zaprosił do współpracy w projekcie wielu szczecińskich i zagranicznych muzyków, jednak pandemia koronawirusa wymusiła zmianę sposobu komunikacji oraz tworzenia i nagrywania utworów. Efektem tych działań było kilka płyt CD z najbardziej obszernym dwupłytowym albumem Christian Metal Machine prezentującym dorobek ostatnich kilku lat. W nagraniu tej płyty, w różnym okresie jej tworzenia, wzięli udział polscy i zagraniczni muzycy.

Wybrane utwory z tego albumu opracowane z zespołem Gruba Ryba znajdą się w programie koncertu. Nie zabraknie również autorskich utworów Grubej Ryby i ks. Benona Latusa.

Wystąpią: Maciej Podsiadło – śpiew, zespół Gruba Ryba w składzie: Robert Wawryniuk – gitara, śpiew, Marek Radkowiak – perkusja, Paweł Zamuła – gitara i Michał Kłos – gitara basowa, oraz gościnnie: Mateusz Podsiadło – perkusja i ks. Benon Latus – gitara, śpiew.

(K)

REKLAMA