Koncert duetu Jackpot. Mamy bilety do wygrania!

Koncert z okazji Dnia Matki pt. "Nie ma jak u Mamy" odbędzie się w sobotę (28 maja) w "Jazzment Klubie" na szczecińskim Podzamczu, o godz. 20. Wystąpi duet Jackpot.

"Jak zwykle kilka słów o miłości, również tej matczynej, opowiedzianych gitarowymi dźwiękami Maćka i dźwięcznym głosem Katarzyny. Utwory najwybitniejszych polskich poetów i kompozytorów muzyki rozrywkowej oraz piosenki autorskie" - tak koncert zapowiadają organizatorzy.

Jackpot to małżeństwo muzyków, pedagogów i ludzi o wielkiej wrażliwości, finalistów telewizyjnego konkursu pn. „Must be the Music”. Mają na koncie kilka płyt, wiele sukcesów scenicznych w Polsce i za granicą, bogate doświadczenie i współpracę z najlepszymi artystami, m.in Januszem Stroblem, Andrzejem Jagodzińskim, Krzysztofem Meisingerem, Baltic Neopolis Orchestra, Agnieszką Wilczyńską.

Mamy dwa podwójne zaproszenia na koncert. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.koncert. Na SMS-y czekamy tylko 27 maja. Zaproszenie otrzymają osoby, które najszybciej przyślą SMS-a tuż po godz. 12.30. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

