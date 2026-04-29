Kołobrzeg Polską Stolicą Kultury. Zastrzyk finansowy z Norwegii

Polską Stolicą Kultury Kołobrzeg będzie za dwa lata. Fot. Artur BAKAJ

Kołobrzeg otrzyma sporo pieniędzy na kulturę. Ma to związek z faktem, że miasto w 2028 roku będzie pełnić funkcję Polskiej Stolicy Kultury.

To pokłosie konkursu na Europejską Stolicę Kultury, o której tytuł kurort starał się wraz z innymi ośrodkami, przechodząc do części finałowej plebiscytu. Przegrana w finale okazała się równocześnie wygraną. Doceniono bowiem zaangażowanie władz kurortu w konkurs i z tego powodu zdecydowano, że wraz z Bielsko-Białą i Katowicami pełnić będzie w kolejnych latach zaszczytny tytuł. Kołobrzeg Polską Stolicą Kultury zostanie w 2028 roku.

Na projekt dla trzech wybranych miast zarezerwowano w sumie 3 mln zł, po milionie dla każdego z samorządów. Pieniądze pochodzić będą z Norweskiego Mechanizmu Finansowania na lata 2021-2028. Środki przekazane zostaną wybranym miastom pod warunkiem, że nawiążą one współpracę z partnerami z Norwegii. Pierwsze kroki już zostały postawione. Przedstawiciele Bielsko-Białej, Katowic i Kołobrzegu uczestniczyli w warsztatach w Norwegii. Kołobrzeg na skandynawskim spotkaniu reprezentowała wiceprezydent ds. społecznych Ilona Grędas-Wójtowicz. Przedstawiła ona Norwegom kołobrzeskie projekty, w zamian za co wskazali swoje podmioty, z którymi proponują współpracę oraz trzy norweskie miasta gotowe do jej podjęcia. Miasta te to Kristiansund, Voss i Stavanger.

Dla Kołobrzegu tytuł Polskiej Stolicy Kultury to okazja do przygotowania nietuzinkowych wydarzeń. Będą koncerty, wystawy, festiwale. Otworzy on także drzwi do pozyskiwania innych środków finansowych na budowę lub modernizację infrastruktury związanej z realizacją przedsięwzięcia. Zaplanowane na cały 2028 rok wydarzenie, zdaniem lokalnych władz, może wpłynąć na pobudzenie gospodarcze kurortu, a w szczególności działalności noclegowej i gastronomicznej. Jak zapewniają gestorzy branży turystycznej, przełoży to się na wzrost liczby miejsc pracy. ©℗

