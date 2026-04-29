Kary za plac zabaw. Kołobrzeg zyskał na nieterminowości wykonawcy

Kary umowne za opóźnienie realizacji zadania przekroczyły 75 tys. zł. Fot. Artur BAKAJ

To miejsce wyczekiwane było od blisko trzech lat. Mowa o nowym, tematycznym placu zabaw w okolicy kołobrzeskiej latarni morskiej. „Morski Raj” zastąpił stare tego typu miejsce, które z uwagi na zły stan techniczny urządzeń i niespełnianie przez nie aktualnie obowiązujących norm bezpieczeństwa, musiało zostać zlikwidowane.

Po miesiącach oczekiwań w końcu w ubiegłym roku do budowy nowego placu zabaw przystąpił wyłoniony w drodze przetargu podmiot. Koszalińskie przedsiębiorstwo Tebra, które podjęło się zadania, podpisało z kołobrzeskim magistratem umowę, z której wynikało, że „Morski Raj” będzie gotowy najpóźniej 10 listopada ubiegłego roku.

Dokument zawierał zapisy o karach umownych naliczanych w przypadku nieterminowego zakończenia inwestycji. Okazuje się, że umówionego terminu nie dochowano. Najwięcej trudności wykonawcy przysporzyło pozyskanie na czas nowych konstrukcji do zabaw. Poślizg trwał aż do teraz. Podmiot realizujący zadanie wnioskował o odstąpienie miasta od naliczania mu kar umownych, ale urzędnicy na to nie przystali.

Za ponad 160-dniowe opóźnienie wynagrodzenie należne firmie Tebra zostanie obniżone o niemal 75 tys. zł. Za zrealizowane zadanie miała ona pierwotnie zainkasować 2 289 967,85 zł. ©℗

(pw)

