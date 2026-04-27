Słońce nad morzem, więc można iść na spacer

Fot. Elżbieta Kubera

W niedzielę nad morzem panowała piękna słoneczna pogoda. Po sobotniej wichurze Bałtyk nadal był wprawdzie niespokojny, a powietrze chłodne, ale sporo osób postanowiło skorzystać z aury i ruszyło na spacer po plaży.

Tak było m.in. w Kołobrzegu, który jest jednym z najpopularniejszych kurortów na polskim wybrzeżu. Miejscowa branża turystyczna ocenia, że była to jednak tyko próba generalna przed prawdziwym najazdem plażowiczów, który jest spodziewany w nadchodzący majowy długi weekend. O ile oczywiście pogoda dopisze.

(k)

