Kolędy, które połączyły pokolenia. Pamięci pionierów Stargardu

Zespół Rupaki pod kierunkiem Ewy Krysian.

Kościół św. Jana w Stargardzie wypełnił się dźwiękami najpiękniejszych kolęd i pastorałek. W sobotnie popołudnie mieszkańcy miasta licznie odpowiedzieli na zaproszenie do wspólnego kolędowania, przygotowanego przez obecnych i byłych wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury.

Koncert pn. „Stargardzka Pastorałka” był nie tylko wydarzeniem artystycznym, ale także okazją do przypomnienia ważnych kart z historii miasta. Jak podkreślał prowadzący wydarzenie Maciej Piaszczyński z Młodzieżowego Domu Kultury, kolędowanie w Stargardzie ma wyjątkowy, symboliczny wymiar.

– Ponad 80 lat temu, na gruzach powojennego Stargardu, po raz pierwszy z mieszkańcami zaśpiewano polską kolędę na Pomorzu Zachodnim – przypominał. – Kolejny raz chcemy pamiętać o chrystusowcach jako pionierach Stargardu.

Przed publicznością zaprezentowali się dobrze znani stargardzkiej publiczności wykonawcy. Na scenie wystąpił zespół Rupaki, a także gościnnie: Nailah Vitha, Zuzanna Susz, Patrycja Kucharzyk, Paulina Pryciak, Eryk Kucharski, Łukasz Brodowski oraz Mateusz Tarkowski. Nie zabrakło również zespołu Dzikie Wino, który tworzą Kornelia Sadowska, Eryk Kucharski i Miłosz Krysiak. Wspólne występy podopiecznych Ewy Krysian z MDK spotkały się z ciepłym przyjęciem słuchaczy, którzy nagradzali artystów brawami.

Koncert w kościele św. Jana pokazał, że tradycja kolędowania w Stargardzie wciąż jest żywa i potrafi łączyć pokolenia.

Tekst i fot. (w)

