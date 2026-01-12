Poszukiwani – zatrzymani w Stargardzie i okolicy

Policjanci nie odpuszczają tym, którzy ukrywają się przed Temidą. Fot. Wioletta Mordasiewicz

Stargardzcy policjanci przeprowadzili ostatnio działania, w wyniku których zatrzymano aż osiem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Wśród nich byli zarówno skazani na karę aresztu, jak i osoby poszukiwane listami gończymi.

- Zatrzymania są efektem intensywnej pracy operacyjnej funkcjonariuszy, którzy na bieżąco analizują napływające informacje oraz korzystają z nowoczesnych narzędzi pozwalających na szybkie ustalenie miejsc pobytu osób poszukiwanych - komentuje post. Klaudia Aleksa z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. - Kluczowe znaczenie ma także czujność podczas codziennej służby i rutynowych kontroli.

Jednym z zatrzymanych w długi weekend był 60-letni mężczyzna poszukiwany na podstawie listu gończego. Z ustaleń policjantów wynika, że miał on już wykupiony bilet i planował jeszcze tego samego dnia opuścić kraj, licząc na uniknięcie odpowiedzialności karnej. Do wyjazdu jednak nie doszło.

Kolejna osoba poszukiwana listem gończym została zatrzymana podczas zwykłej kontroli drogowej przeprowadzonej przez patrol ruchu drogowego. Mężczyzna tłumaczył, że przyjechał do Polski jedynie na krótki czas, by odwiedzić rodzinę i znajomych. Policjanci szybko zweryfikowali jego dane, co doprowadziło do zatrzymania.

Funkcjonariusze Posterunku Policji w Dolicach zatrzymali dwie kolejne osoby, które w najbliższym czasie trafią do zakładu karnego, gdzie odbędą zasądzone kary.

Policja podkreśla, że tego typu interwencje są dowodem na skuteczność systematycznej pracy i determinacji funkcjonariuszy. Jak pokazują ostatnie dni, osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości nie mogą czuć się bezkarne, bo ich zatrzymanie jest często jedynie kwestią czasu.

(w)

