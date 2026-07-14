Kino w plenerze. Dziś w Dąbiu

Już dziś (wtorek, 14 lipca), na Skwerze im. ks. dr. Kazimierza Świetlińskiego odbędzie się czwarty seans w ramach letniego cyklu „Kino Plenerowe w Dąbiu”.

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Tym razem jest okazja, by obejrzeć familijną komedię „Dr Dolittle”. To pełna humoru historia lekarza, który odkrywa, że potrafi rozmawiać ze zwierzętami. Początek seansu zaplanowano na godz. 21.30. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

„Kino Plenerowe w Dąbiu” to projekt realizowany w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Filmowe seanse odbywają się w każdy wtorek aż do początku września (z wyjątkiem 11 sierpnia). (K)

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