W Świnoujściu zniknie kino. Streaming zabiera klientów

Kino sieci Multikino ma zostać zamknięte jeszcze w pierwszej połowie 2026 roku. Osoby związane z kinem znają nawet datę ostatniego seansu.

Kino w Świnoujściu działa od ponad 10 lat w tym samym miejscu. Chodzi o Galerię Corso otwartą w 2015 roku. Wcześniej przed pojawieniem się Multikina działało jako Cinema3d. O wyłączeniu kina w Świnoujściu było głośno od tygodni. Wszystko związane było z umowami najmu terenu pod obiekt, te miały wygasać w czerwcu tego roku. I z tym głównie związany miał być problem oraz decyzja co dalej? Negocjacje się przeciągały, a ich finał okazał się niestety fiaskiem. Jak dowiadujemy się od osób związanych z kinem padły nawet daty ostatniego seansu, który ma odbyć się 24 maja tego roku. To oznacza, że miasto zostanie bez kina, a przynajmniej o planach, gdzie miałoby powstać nowe – nie słychać.

Co w miejsce po Multikinie? Tutaj także nie ma pewności. W kuluarach pojawiają się niepotwierdzone informacje, że ma tam powstać bawialnia dla dzieci wraz z zapleczem kawiarnianym dla rodziców – jednak tu słyszymy, że koszty przebudowy lokali po kinie będą raczej zbyt wysokie na to przedsięwzięcie. Jedno jest pewne. To topowa lokalizacja w Świnoujściu, więc lokal długo nie będzie stał pusty.

W sprawie kin historia zatacza koło. Widać to w takich miejscach jak choćby Świnoujście. Lata temu funkcjonowało w mieście kino „Rybak”. Zostało wyparte przez VHS i magnetowidy. Wówczas władze na przełomie technologiczno-społecznym postanowiły kino – wyburzyć. Dziś podobnie weryfikuje kina wolny rynek. Oddział po prostu się zamyka, możemy założyć, że ze względów ekonomicznych – bo jakich innych? Nie da się nie zauważyć, że ludzie coraz częściej wolą kupić abonament do platformy streamingowej niż iść do kina. Zwłaszcza że miesięczny abonament często jest tańszy od jednego wypadu do multipleksu. ©℗

