Kilometry korytarzy, schron i zdjęcie z prezydentem [GALERIA]

Prezydent ma fotel, ale to przewodniczący Rady Miasta Szczecina ma wykonane ze srebra, ważące ponad 2 kg, insygnium władzy. Sala sesyjna po przebudowie jest otwarta dla wszystkich, choć tylko radni - w odróżnieniu od prezydenta i jego zastępców - mają przyciski do stanowienia lokalnego prawa. Reprezentacyjną salę ślubów zdobią piękne żyrandole, ale widok z niej fatalny na zaniedbany ogród i dziedziniec. Za to biblioteka magistratu gościła już nawet koronowane głowy. Jednak tylko nieliczni - w tym uczestnicy Nocy Muzeów - mieli szansę zajrzeć w magistratu podziemia, a konkretnie do schronu, który swój chrzest bojowy przeszedł już w czasie II wojny światowej, a teraz wciąż jest gotowy ochronić 500 najważniejszych obywateli Szczecina.

REKLAMA

Każdy, kto tej wyjątkowej sobotniej (16 maja) nocy miał dość cierpliwości, żeby odstać w kilometrowej kolejce do magistratu, miał okazję uścisnąć rękę prezydenta Piotra Krzystka i zrobić z nim selfie, pod czujnym okiem ochrony. A nawet zasiąść w prezydenckim fotelu. Podobnie jak poprowadzić jedno z głosowań na sali sesyjnej. W roli kustoszy magistratu, czyli siedziby lokalnych władz administracyjnych i samorządowych, tym razem - prócz przewodników miejskich - wystąpili także radni. Opowiedzieli nie tylko o horrendalnie wysokim budżecie miasta, ale też dali przepis na to, jak zyskać prawo do bezpłatnego postoju na wszystkich płatnych parkingach miejskich. ©℗

(an)

REKLAMA