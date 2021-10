Kanadyjczyk Bruce Liu wygrał Konkurs Chopinowski. Polak na czwartym miejscu

Późno w nocy, ze środy na czwartek, ogłoszono, że XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina wygrał Bruce (Xiaoyu) Liu z Kanady. O werdykcie zdecydowało siedemnastoosobowe, międzynarodowe jury, pod przewodnictwem prof. Katarzyny Popowej-Zydroń.

Oto nagrody przyznane przez to grono:

I nagroda – Bruce (Xiaoyu) Liu, Kanada

II nagroda ex aequo – lAexander Gadjiev, Włochy/Słowenia

II nagroda ex aequo – Kyohei Sorita, Japonia

III nagroda – Martin Garcia Garcia, Hiszpania

IV nagroda ex aequo – Aimi Kobayashi, Japonia

IV nagroda ex aequo – Jakub Kuszlik, Polska

V nagroda – Leonora Armellini, Włochy

VI nagroda – JJ Jun Li Bui, Kanada

NAGRODY SPECJALNE:

Nagroda Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków – Jakub Kuszlik, Polska

Nagroda Filharmonii Narodowej za najlepsze wykonanie koncertu – Martin Garcia Garcia, Hiszpania

Nagroda Krystiana Zimermana za najlepsze wykonanie sonaty – Alexander Gadjiev, Włochy/Słowenia.

Bruce (Xiaoyu) Liu urodził się 8 maja 1997 r. w Paryżu, ukończył Konserwatorium Muzyczne w Montrealu w klasie Richarda Raymonda, a obecnie kontynuuje naukę pod kierunkiem Dang Thai Sona. Wspołpracował z takimi zespołami, jak orkiestry symfoniczne Cleveland i Montrealu, Orkiestra Filharmonii Izraelskiej, Orchestra of the Americas, Camerata Jerusalem, dał serię koncertow z China NCPA Orchestra. Ostatnio odbył też dwa tournees po Chinach z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Ukrainy i Orkiestrą Symfoniczną Lwowskiej Filharmonii Obwodowej, występując m.in. w pekińskich National Centre for the Performing Arts i Concert Hall oraz Oriental Arts Center w Szanghaju, a także z Orchestre Lamoureux w Salle Gaveau. Jest laureatem wielu międzynarodowych konkursow pianistycznych, m.in. w Sendai, Montrealu, Viseu i Tel Awiwie.

