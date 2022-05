Jak maj, to ... kryminał. W piątek - spotkanie z Czornyjem

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie rozpoczyna cykl spotkań autorskich, warsztatów i spacerów w ramach projektu pn. Zaczytany Szczecin. Całość potrwa aż cztery miesiące, a wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Każdy miesiąc poświęcony jest innemu gatunkowi literackiemu. W maju jest to kryminał. Wszystkie spotkania odbędą się w filii nr 7 przy pl. Matki Teresy 8. Nasza redakcja objęła patronatem ten projekt.

W piątek (13 maja) o godz. 17 rozpoczną się warsztaty detektywistyczne dla dzieci 6-10 lat (obowiązują zapisy pod linkiem: https://app.evenea.pl/event/zakamarki/). Zajęcia inspirowane są serią książek Martina Widmarka i Heleny Willis - „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai”. Poprowadzi je Beata Witoń z wydawnictwa Zakamarki. W trakcie spotkania uczestnicy poznają pierwszą sprawę Lassego i Mai, słuchając fragmentów „Pamiętnika detektywa”. Rozgrzeją swój umysł zadaniami na spostrzegawczość, a następnie wezmą udział w mini grze. W jej czasie trzeba będzie odnaleźć koperty z zagadkami, rozwiązać zadania, a hasła wpisać do krzyżówki. Na koniec spotkania mali detektywi otrzymają upominki.

W tym samym dniu, ale o godz. 18.30, zaplanowano spotkanie autorskie z autorem powieści kryminalnych - Maksem Czornyjem (prowadzenie - Monika Gapińska). Sam o sobie ten pisarz tak mówi: nieulegający cenzurze skryba imaginacji często makabrycznie niecenzuralnych. Jest adwokatem i autorem bestsellerowych kryminałów, thrillerów psychologicznych, powieści obyczajowych i cieszących się ogromną popularnością powieści opartych na faktach. Łączna sprzedaż jego książek sięga 800 tysięcy egzemplarzy!

Podczas spotkania będzie okazja porozmawiać z pisarzem o jego najnowszej książce – „Mortalista”, jak też o tej wydanej kilka miesięcy temu – „Kat z Płaszowa” czy o kolejnych, które wkrótce trafią do księgarń: „Piekło” i „Sekret magika”. Transmisję spotkania można będzie śledzić online na Facebooku.

Najnowszą powieścią pt. „Mortalista” Max Czornyj (z wykształcenia prawnik, swój pierwszy utwór wydał w 2017 roku) rozpoczyna cykl o Honoriuszu Mondzie. Ten bohater to były kierownik katedry mortalistyki i specjalista od umierania. Poza tym, jest miłośnikiem muzyki klasycznej, potrafi grać na szpinecie (to odmiana klawesynu). Ba! Umie też nastroić i odnowić ten skomplikowany instrument. Kiedy czytelnik poznaje go w powieści, Honoriusz właśnie otrzymuje pracę w firmie, która zajmuje się dezynfekcją i sprzątaniem pomieszczeń, w których ktoś umarł. Jednocześnie prowadzi, na krakowskim Kazimierzu, pracownię renowacji starych mebli i antyków. On właśnie, w trakcie sprzątania domu, w którym niedawno natrafiono na zwłoki, odnajduje w tunelu pod podłogą makabrycznie upozowane ciała dzieci. Policja zaczyna prowadzić śledztwo i zastanawiać się, czy lubiany przez wszystkich emerytowany nauczyciel był seryjnym mordercą. Tymczasem Honoriusz Mond również próbuje zrobić wszystko, by rozwiązać tę tajemnicę. Jak nietrudno się domyślić, w swoim prywatnym śledztwie jest o krok przed policją….

(MON)