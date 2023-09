Inauguracja Pracowni Artystycznych. Rozpoczęło się święto sztuki i artystów [GALERIA]

W Liceum Plastycznym zainaugurowano trzecią edycję Pracowni Artystycznych. Fot. Agata Jankowska

Już po raz trzeci Szczecin stanie się stolicą sztuki i twórców, którzy zaprezentują swoje pracownie. Od 22 do 30 września zorganizowanych zostanie kilkadziesiąt spotkań w ramach inicjatywy zatytułowanej Pracownie Artystyczne Szczecin. W piątek odbyło się otwarcie cyklu: najpierw w Liceum Plastycznym, a następnie w OFF Marinie.

Inauguracja w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. C. Brancusiego rozpoczęła się kameralnym koncertem trio smyczkowego Lauder. W ogrodzie szkoły zaprezentowano także rzeźbę prof. Ryszarda Wilka "Rury Wilka". Goście zostali powitani przez organizatora wydarzenia, Rafała Bajenę oraz dyrektora placówki Artura Sawczuka. Równocześnie zapowiedziano i rozpoczęto jubileusz 75-lecia szkoły. Wśród gości byli także artyści, którzy omówili krótko swoje inicjatywy w ramach Pracowni Artystycznych. Chętni mogli również zwiedzić pracownie rzeźby czy malarstwa w budynku zabytkowej kamienicy Loitzów. Był też skromny bankiet i poczęstunek. Tego samego wieczoru odbyło się jeszcze jedno spotkanie we Freedom Gallery w OFF Marinie, gdzie odsłonięto instalację Łukasza Bergera (Cekasa) „Free Space” i jednocześnie świętowano 10-lecie OFF Mariny.

Wybór Liceum Plastycznego na miejsce inauguracji nie był przypadkowy.

- To miejsce jest początkiem dla wielu twórców i dla sztuki w Szczecinie - wyjaśnia Rafał Bajena. - W tym roku obchodzimy 75-lecie tej szkoły i jest to jedna z pierwszych placówek, która powstała w Szczecinie. Jest tutaj bardzo sprzyjająca atmosfera do pracy, to jest historia, ale są też ci młodzi ludzie, którzy dopiero zaczynają tę drogę. To jest świetne połączenie między nimi i tymi, którzy się wykształcili już dawno temu w tej szkole.

Liceum Plastyczne wykształciło wielu znakomitych szczecińskich artystów, o czym przypomina Bajena.

- To jest coś, co nadawało kolorytu i barwy temu miastu. Ostoja sztuki w Szczecinie - podkreśla.

Pracownie Artystyczne to projekt, którego ideą jest zachęcenie szczecinian do zwiedzenia pracowni lokalnych artystów, organizacja spotkań, prelekcji i warsztatów przez ludzi związanych ze środowiskiem artystycznym Szczecina. Za pomysł odpowiada Rafał Bajena, prowadzący Obiekt Kreatywny Tu.Centrum Szczecin przy ulicy Królowej Jadwigi. W bogatym programie trzeciej edycji imprezy zaplanowano między innymi zwiedzanie historycznych pracowni artystycznych, wystawy, warsztaty z ceramiki, wykłady, sesje fotograficzne. W sumie w realizację przedsięwzięcia zaangażowanych jest ponad 160 twórców. Cały program znajduje się na FB. ©℗

(aj)