IGNACY w Szczecinie. Zdobywca platynowej płyty

Szczecin odwiedzi IGNACY, wokalista w ostatnim czasie szybko zyskujący popularność. Wystąpi w sobotę o g. 19 w Nowej Dekadencji – Szczecińskim Centrum Kultury. Będzie promował swój debiutancki album zatytułowany „Central Park”. „Central Park” jest dla niego symbolicznym miejscem muzycznych spotkań, do którego chce zaprosić słuchaczy i pokazać eklektyczną formę wyrazu i wrażliwość.

IGNACY w tym roku dał się już poznać na żywo m.in. w magicznym solo akcie, którym supportował akustyczną trasę grupy LemON, a także występami ze swoim zespołem na festiwalach takich jak Letnie Brzmienia, Edison Festival, Festiwal Jabłonki, Łódź Summer Festival czy swoją obecnością na Głównej Scenie Męskiego Grania.

Na koncertach z trasy nie zabraknie znanych utworów z rozgłośni radiowych takich jak „Czekam na Znak”, który w zawrotnym tempie zdobył status platynowej płyty i został nominowany do Nagrody Fryderyk 2023. „To co mam” i „Samoloty”, które także szturmem podbiły listy przebojów, również znajdą swoje miejsce w nowych, nietuzinkowych aranżacjach.

Wiktor Fejkiel z portalu Interia zrecenzował album IGNACEGO bardzo pozytywnie. Napisał: „”Central Park”, jak na debiut, może zachwycić. Myślę, że jest to dobry album na początek i pozwoli IGNACEMU na dobre zadomowić się w mainstreamie. Tak jak wielokrotnie wspominał w wywiadach, „Central Park” pozwala mu grubą kreską odciąć cały początkowy etap twórczy i to słychać. W spokoju będzie mógł się skupić na kolejnym wydawnictwie, które będzie mógł bardziej poukładać po swojemu. A dla debiutanta spokój w robieniu muzyki może okazać się kluczowy, by na dobre rozwinąć swoją karierę”.

(as)