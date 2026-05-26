Hejnał zachwyca osiemdziesiąt lat. Jubileuszowa gala w Teatrze Polskim [GALERIA]

W Teatrze Polskim wybrzmiały nie tylko jubileuszowe utwory, ale także historia kilku pokoleń chórzystów, którzy przez 80 lat współtworzyli muzyczną mapę Szczecina. Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Najstarszy szczeciński chór Hejnał obchodzi w tym roku jubileusz 80-lecia. A robi to najlepiej, jak potrafi – śpiewająco, koncertując w wyjątkowych miejscach. W miniony czwartek tę wspaniałą rocznicę chórzyści i zaproszeni goście uczcili podczas jubileuszowej gali w Teatrze Polskim.

Hejnał był pierwszym zespołem śpiewaczym, jaki powstał na Pomorzu Zachodnim po wojnie. Chór utworzono w lutym 1946 roku jako zespół męski. Jego założycielem i pierwszym dyrygentem był Zdzisław Surowiecki. Dwadzieścia lat później do zespołu dołączyły głosy żeńskie i od tego czasu działa jako chór mieszany.

Pracował pod kierunkiem wielu dyrygentów, m.in. Bogny Thomas-Miklas (ponad 30 lat), Barbary Halec, a od września 2025 roku – Patryka Wróblewskiego. Przez lata chórzyści koncertowali dokładnie 2018 razy, w Polsce i prawie wszystkich krajach Europy. Hejnał jest laureatem wielu nagród na konkursach i festiwalach. Otrzymał m.in. tytuł Reprezentacyjnego Zespołu Kolejarzy Polskich. Ale podczas jubileuszowego wieczoru bardziej niż liczby wybrzmiewała wspólnota ludzi, którzy od lat spotykają się, by razem śpiewać.

Repertuar chóru jest bardzo zróżnicowany – od muzyki renesansowej po współczesną, od pieśni ludowych po oratoria, msze i fragmenty oper.

Jubileuszowy koncert galowy rozpoczął się pieśnią „Gaude Mater Polonia”. Potem nastąpiło symboliczne przekazanie batuty. Dotychczasowa dyrygentka Barbara Halec przekazała kamerton Patrykowi Wróblewskiemu, któremu życzono co najmniej 80. kolejnych lat z tym chórem.

Na widowni zasiedli przyjaciele i współpracownicy chóru oraz rodziny artystów. Obecni byli także przedstawiciele marszałka, wojewody i prezydenta miasta, którzy chórzystom gratulowali determinacji i zaangażowania. Dziękowali za wkład w kulturę regionu. Życzyli kolejnych lat artystycznych sukcesów i uznania publiczności.

– Przez te 80 lat funkcjonowania w przestrzeni kulturalnej Pomorza Zachodniego stworzyli państwo markę, która znaczy coś więcej niż pasja – mówił Bogdan Jaroszewicz, członek zarządu województwa. – Dla wielu pewnie też znaczy tyle, co drugi dom, który pozwala zaistnieć w gronie zawodowych śpiewaków, albo po prostu odciąć się od codziennych spraw, obowiązków i czerpać przy tym przyjemność.

Społeczna i artystyczna działalność chóru została doceniona przez ministerstwo kultury Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Odznaczenie wręczył wicewojewoda Dawid Krystek, a odebrał je prezes chóru Adam Drobiazgiewicz.

Najważniejszą częścią uroczystej gali były jednak głosy chórzystów, które wypełniły Salę Szekspirowską Teatru Polskiego. Jubilat na scenę zaprosił też swojego gościa – Chór Dziewczęcy Polka pod dyrekcją Magdaleny Handke.

Sądząc po energii chórzystów i reakcjach publiczności, pewne jest to, że przed 80-latkiem Hejnałem wciąż wiele pięknych muzycznych rozdziałów. ©℗

Anna GNIAZDOWSKA

