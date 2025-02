Chór „Hejnał” kończy 79 lat [GALERIA]

Zespół ma na koncie wiele nagród i wyróżnień. Niebawem udaje się do Grecji na międzynarodowy festiwal. Fot. Chór „Hejnał”

Jeden z najdłużej działających chórów w Szczecinie obchodzi swój jubileusz. Chór „Hejnał” w środę 5 lutego kończy 79 lat! Tworzą go seniorzy, których łączy pasja do muzyki i śpiewania. Od lat aktywnie działają: koncertują w regionie i całej Polsce.

Jego historia zaczyna się w 1946 r. Wtedy jako „Chór ZZK Hejnał” składał się z samych mężczyzn. Z czasem formacja przekształciła się w chór mieszany. „Hejnał”, choć jest chórem amatorskim, w niczym nie ustępuje profesjonalistom. Dowodem na to jest zarówno doskonały warsztat jego śpiewaków i śpiewaczek, jak i cała lista nagród i wyróżnień zdobytych przez niemal 80 lat działalności muzycznej.

Chór założyli kolejarze. To oni na początku tworzyli zespół, a jego pierwszym dyrygentem był Zdzisław Surowiecki. W dwóch pierwszych dekadach działalności współpracowali z poznańskim chórem Hasło. Jako pierwszy amatorski chór nawiązał także współpracę z Robotniczym Towarzystwem Muzycznym, czyli późniejszą Filharmonią im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Po dwudziestu latach do „Hejnału” dołączyły solistki, przez co przeobraził się on w chór mieszany. W swoim repertuarze ma utwory świeckie i sakralne, wykonuje dzieła dawnych mistrzów, jak i bardziej współczesne kompozycje.

– Cały czas poszerzamy repertuar, uczymy się nowych rzeczy – od renesansu po współczesność – mówi Irena Kosior-Turek, korepetytorka chóru i nauczycielka muzyki.

„Hejnał” zdobył wiele nagród i wyróżnień podczas polskich, jak i międzynarodowych konkursów czy przeglądów.

– Wśród zespołów działających w regionie jesteśmy seniorami, ale cały czas aktywnie działamy. Spotykamy się na próbach i koncertujemy. W listopadzie ubiegłego roku braliśmy udział w koncercie pieśni religijnej, czyli Cecyliadzie. W styczniu uczestniczyliśmy w święcie Trzech Króli na osiedlu Nad Rudzianką. 12 stycznia mieliśmy przyjemność udziału w kolędowaniu chórów ze Szczecina i regionu w kościele garnizonowym. Organizatorem jak co roku był Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Szczecinie. A 16 stycznia zaśpiewaliśmy dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w klubie Dąb na osiedlu Słonecznym – podkreśla Irena Kosior-Turek. – Nasz występ został przyjęty bardzo ciepło i sympatycznie. To dla nas ważne: śpiewając, możemy dzielić się radością, jaką nam daje wspólne muzykowanie.

Przez prawie osiemdziesiąt lat działalności chór odbył 2015 koncertów i 75 podróży zagranicznych. Jego członkowie zawsze z sentymentem wspominają ludzi, którzy go współtworzyli.

– Przez 38 lat chórem kierowała profesor Bogna Thomas-Miklas. Trzeba też wspomnieć o kompozytorach, których utwory były dedykowane i wykonywane przez nasz zespół. Był to Marek Jasiński, Antoni Gref, czy Michał Grabowski, a także Iwo Dudarenko, który przepięknie zaaranżował dla nas fragmenty znanych utworów klasycznych. Dwie ważne osoby, które nam towarzyszyły w wielu występach to dr Krystyna Rączka i dr Natalia Kałucka – nasze akompaniatorki. Wszystkie te osoby zachowujemy we wdzięcznej pamięci – opowiada Irena Kosior-Turek.

Od września 2022 roku dyrektorką chóru jest dr Barbara Halec. Obecnie w składzie jest około czterdziestu osób. Jak mówi Irena Kosior-Turek, dominują w nim kobiety, brakuje natomiast męskich chórzystów.

Zespół nie planuje w tym roku żadnego wydarzenia związanego z tegorocznym jubileuszem, ale możliwe, że przygotuje coś na okrągłą, 80. rocznicę działalności. Na razie w planach ma udział w warsztatach w Pobierowie, w czerwcu z kolei wybiera się do Grecji na Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Tańca Paralia w Grecji. ©℗

(aj)