Kiermasz rzeczy niecodziennych [GALERIA]

Fot. Ryszard PAKIESER

W niedzielę na Łące Kany szczecinianie mogli wziąć udział w Wakacyjnym Kiermaszu Drugiego Życia Rzeczy Używanych i Rękodzieła. To impreza skierowana przede wszystkim do sympatyków idei "less waste", recyklingu, vintage, przedmiotów wykonanych przez lokalnych artystów. A także dla tych, którzy cenią zrównoważony styl życia.

(as)