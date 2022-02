Grupa Mocarta w Szczecinie. Mamy bilety na to wydarzenie!

"Grupa MoCarta wśród Gwiazd, czyli historia muzyki wg Grupy MoCarta” – to tytuł koncertu znanego i lubianego kwartetu smyczkowego, który odbędzie się 22 lutego w szczecińskiej filharmonii o godz. 18. Dzisiaj można u nas wygrać zaproszenia na to wydarzenie!

W swoim nowym programie artyści otoczeni będą największymi gwiazdami muzyki: „Bach opowie o początkach polifonii i o tym, jak wynalazł nordic walking. Patron zespołu – Wolfgang Amadeusz – wyjawi tajemnice, skąd czerpie pomysły dla Grupy MoCarta, a Antonio Vivaldi przyzna się, dlaczego skomponował tylko Cztery Pory Roku. W koncercie znajdą się również: skrócona historia muzyki według Grupy MoCarta, wizyta w wiedeńskiej rozgłośni radiowej 1785 roku oraz żart, który rozchmurzy Ludwiga van Beethovena. Ale tylko na chwilę… Grupa MoCarta wśród gwiazd to humor, elegancja i najlepsza muzyka. To rozrywka dla wszystkich pokoleń. Dla dorosłych, ich dzieci oraz dla tych, którzy z Fryderykiem Chopinem chodzili do szkoły” – informuje organizator wydarzenia muzycznego.

Artyści z kolei tak mówią o swoim kwartecie: „Jesteśmy na przekór dostojnej powadze sal koncertowych, na przekór nużącej codzienności życia muzyków, na przekór zaprzysięgłym melomanom i na przekór fanom rocka, rapu czy muzyki pop, którzy boją się klasyki jak ognia. Traktujemy naszą Matkę Muzykę z żartobliwą ironią i jesteśmy pewni, że się nie obrazi”.

Dla naszych Czytelników mamy dziesięć podwójnych zaproszeń na koncert. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.koncert. Na SMS-y czekamy tylko 11 lutego br. Zaproszenie otrzyma dziesięć pierwszych osób, które najszybciej przyślą SMS-a tuż po godz. 12. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

(MON)