Publikacja o historii rodu Gryfitów. W Zamku Książąt Pomorskich

Premiera polskiego przekładu „Kroniki domowej Joachima von Wedla, pana na zamku w Krępcewie i dziedzica Morzycy” już dziś w Zamku Książąt Pomorskich.

7 stycznia o godz. 17 w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbędzie się prezentacja "Kroniki domowej Joachima von Wedla pana na zamku w Krępcewie i dziedzica Morzycy" opisującej wydarzenia w państwie Gryfitów z lat 1500-1606.

Premiera publikacji połączona będzie ze spotkaniem z zespołem badaczy – tłumaczy i autorów opracowania naukowego – pod kierunkiem prof. Pawła Guta. Fragmenty kroniki czyta Adam Zych, aktor Teatru Polskiego w Szczecinie.

Spotkanie odbędzie się w sali Bogusława X.

Joachim von Wedel żył w latach 1552–1609. Pochodził ze znanego pomorskiego rodu szlacheckiego. Ziemianin, polityk, człowiek z wykształceniem uniwersyteckim, który pozostawił po sobie ważne dzieło dotyczące epoki, w której żył.

- Wiedza, a także doświadczenie życiowe i polityczne stały się podstawą do napisania kroniki domowej (Hausbuch). Stanowi ona dzieło historyczne, a także dydaktyczne i moralizatorskie. Choć miała służyć celom wychowawczym w rodzie von Wedel, stała się już w kilka lat po powstaniu źródłem wiedzy dla pisarzy i historyków - podaje prof. Paweł Gut w tekście poświęconym Joachimowi von Wedlowi.

Wstęp jest wolny, ale obowiązują bezpłatne wejściówki do odbioru pół godziny przed wydarzeniem w Centrum Informacji na Zamku przy wejściu I z Dziedzińca Menniczego.

