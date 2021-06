Gospel na początek Baltic Neopolis Festivalu. Potem jeszcze 15 koncertów

16 koncertów w 12 miejscowościach naszego regionu, z czego pięć w Szczecinie - tak zapowiada się tegoroczna edycja Baltic Neopolis Festivalu. Początek wydarzenia już dzisiaj w stolicy województwa, bo na zamkowej scenie zaplanowany jest koncert gospel. Niestety, już nie ma nie ma biletów na ten występ.

Festiwalowi artyści pojadą do Dominikowa, Golczewa, Kołobrzegu, Międzyzdrojów, Niekłończycy, Polic, Przecławia, Pyrzyc, Szczecina, Świnoujścia, Wolina oraz Złocieńca. Jak zapowiadają, będą to różnorodne odsłony muzyczne. Od folkloru i świętowania 100. rocznicy urodzin Astora Piazzolli, poprzez barytony i basy, składy kameralne i orkiestrowe, artystów gościnnych i wielkie sławy z rozmaitych zakątków świata.

Prawykonanie dzieła Mikołaja Góreckiego

- Jesteśmy szczęśliwi, że w końcu, na finał festiwalu, uda się nam wykonać utwór, o który zabiegaliśmy od wielu lat. Będzie to światowe prawykonanie dzieła Concerto grosso "Druga przestrzeń" na kwartet smyczkowy i orkiestrę smyczkową Mikołaja Góreckiego. To kompozycja napisana specjalnie dla zespołu Baltic Neopolis Orchestra - mówiła Emilia Goch - Salvador podczas czwartkowej (24 czerwca) konferencji prasowej w szczecińskim Posejdonie. - Przez wiele lat namawialiśmy Mikołaja na to i wreszcie się udało. Jego utwór zostanie wykonany dwukrotnie - w Szczecinie i w Kołobrzegu.

Festiwalowe wydarzenia odbędą się nie tylko w salach koncertowych, ale także w takich miejscach, jak np. plaża miejska w Golczewie, polana w Niekłończycy czy patio hotelu Posejdon w Szczecinie.

- Jesteśmy wygłodniali kultury na żywo. Z powodu pandemii próbowaliśmy ją zastępować wydarzeniami oglądanymi na ekranach komputerów. Ale to oczywiście nie jest to samo - mówił marszałek województwa, Olgierd Geblewicz, na czwartkowym spotkaniu z dziennikarzami.

Mietek Szcześniak: W Szczecinie mam przyjaciół

Obecny na konferencji prasowej Mietek Szcześniak zdradził, iż przygotowuje obecnie płytę dla dzieci, wspólnie ze szczecińską pianistką, Joanną Gajdą.

- To będzie jazzowa płyta. Mam nadzieję, że ukaże się na Gwiazdkę - mówił artysta. - Ze Szczecinem jestem związany nie tylko tą płytą. Pierwsze w życiu nagrania zrealizowałem w wówczas najlepszym studiu nagraniowym w Polsce. Było to studio Polskiego Radia - dodał. - Teraz niestety trudno znaleźć te nagrania. Współpracowałem też wiele lat ze szczecińskim chórem Deus Meus. Kocham tych ludzi, są cudowni. Zresztą, w Szczecinie mam przyjaciół, stąd to miasto zajmuje szczególne miejsce w moim sercu.

Dokładny program festiwalu dostępny jest na stronie internetowej: http://balticneopolis.pl/artist/baltic-neopolis-festiwal/

