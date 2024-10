Głosowanie czas zacząć! Plebiscyt teatralny „Bursztynowy Pierścień”

Laureaci ubiegłorocznej edycji Plebiscytu teatralnego Bursztynowy Pierścień Fot. Dariusz GORAJSKI

Tegoroczna edycja plebiscytu teatralnego Bursztynowy Pierścień rozpoczęta. Zachęcamy Państwa do oddawania głosów na najlepsze spektakle i najciekawsze role zachodniopomorskich scen. Tym bardziej, że sezon teatralny 2023/2024 był bogaty w ciekawe przedstawienia.

Plebiscyt Bursztynowy Pierścień „Kurier Szczeciński” organizuje od ponad trzech dekad. To jedyny w naszym regionie konkurs poświęcony twórczości zachodniopomorskich teatrów. Obecną edycję jury zainaugurowało we wtorek 1 października. Podczas posiedzenia w redakcji "Kuriera", jurorzy przyznali nominacje do nagrody dla sztuk minionego sezonu. Teraz najlepsze spektakle i kreacje aktorskie czekają na głosy widzów. Zwycięzcy otrzymają statuetki Bursztynowych Pierścieni - wyraz uznania publiczności.

Spektakle i kreacje sceniczne nominowane

Po długiej i żywiołowej dyskusji dotyczącej wszystkich 34 premier scen teatralnych Szczecina i Koszalina, jurorzy w drodze głosowania nominowali do konkursu 20 spektakli oraz 20 kreacji aktorskich. Żałujemy bardzo, że zwłaszcza w kategorii najlepszej roli nie mogliśmy nominować większej liczby artystów, gdyż miniony sezon obfitował w znakomite i niezapomniane kreacje. Wszystkie wyłonione kandydatury niewątpliwie godne są nagrody. Liczymy zatem na Państwa głosy.

Zgodnie z kryteriami plebiscytu, rywalizacja dotyczy spektakli, które swą premierę miały w sezonie minionym, w przedziale czasowym: sierpień 2023 – czerwiec 2024. Zdobywców Bursztynowych Pierścieni poznamy na początku grudnia.

Zapewne nie jest dla widzów zaskoczeniem fakt, że w tegorocznej edycji doceniono najwięcej spektakli Teatru Polskiego, który - w pierwszym po potężnej rozbudowie - sezonie otworzył dla publiczności aż pięć scen, gdzie widzowie oklaskiwali kolejne premiery. Jurorzy nominowali do konkursu aż siedem przedstawień Teatru Polskiego: „Aleja zasłużonych", "Cabaret", "Hrabiny przodem", "Iwona, księżniczka Burgunda", „Kora - dziecko słońca", "Moliere, czyli zmowa świętoszków", "Sztukmistrz z miasta Lublina", a także role aktorskie: Olgi Adamskiej, Marka Bałaty, Dominika Bobryka, Doroty Chrulskiej, Jakuba Sokołowskiego, Adrianny Szymańskiej i Wojciecha Wysockiego.

Spośród premier Teatru Współczesnego jury nominowało pięć przedstawień: „XD Dramma Per Musica”, „Opowieści babć szeptane córkom przez matki”, "Giselle, tańcz!", "Matka Putina" i "Kobieta, która zajęła się ogniem". Jury doceniło aktorstwo: Arkadiusza Buszki, Marii Dąbrowskiej, Anny Januszewskiej, Iwony Kowalskiej i Beaty Zygarlickiej.

Z Teatru Lalek "Pleciuga" nominacje otrzymały spektakle: "Delicja", "Teatr niewidzialnych dzieci" oraz "Robinson", a także role aktorskie w wykonaniu: Mai Bartlewskiej, Rafała Hajdukiewicza, Aleksa Jońskiego.

Z repertuaru premierowego Opery na Zamku doceniono i nominowano operetkę „Orfeusz w piekle” oraz spektakl baletowy "Don Kichot", a w nich także kreacje artystyczne Kseni Naumets i Patryka Kowalskiego.

Na listach nominowanych znalazły się dwa spektakle Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie: „Makbet” i "Solaris" oraz role w tych spektaklach Adrianny Jendroszek i Beaty Niedzieli.

Ze sceny Teatru Nie Ma nominacje otrzymał spektakl "Pieśń dla mojej Siostry" oraz za rolę w nim Rita Heigelmann-Kołakowska.

Głosami publiczności

Już od dziś widzowie mogą głosować na przedstawienia teatralne oraz aktorki/aktorów. Prezentujemy dwie listy: tytułów nominowanych spektakli oraz artystów tworzących wyjątkowe kreacje. Na swoich faworytów można głosować drogą SMS-ową lub wypełniając kupon z „Kuriera Szczecińskiego”.

Każdy tytuł spektaklu i każde nazwisko aktorki/aktora jest opatrzone symbolem, który należy wpisać w treść SMS-a, a następnie wysłać pod numer 7248. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT-em.



Osoby, które wolą głosować metodą tradycyjną, powinny wypełnić zamieszczony w „Kurierze” kupon i wysłać pocztą na adres: „Kurier Szczeciński”, ul. Malczewskiego 34/11, 71-612 Szczecin.

Głosowanie na spektakle i aktorów odbędzie się w dwóch etapach. Pierwszy wyłoni ścisłe grono finałowych dziesięciu spektakli i dziesięciu kreacji scenicznych. Po ich ogłoszeniu widzowie wybierać będą zwycięzców, głosując na najlepszy spektakl i najlepszego aktora/aktorkę. W wyniku głosowania SMS-owego lub za pomocą kuponów publiczność wybierze swoich laureatów, którzy zostaną uhonorowani statuetkami.

Ubiegłorocznym zwycięzcą w plebiscycie widzów został monodram "Frida, kolekcjonerka z Westendu" przygotowany na scenie Willi Lentza. W kategorii aktorka/aktor Czytelnicy „Kuriera” nagrodzili Bursztynowym Pierścieniem Danutę Kamińską za rolę w spektaklu "Nienauczalni" wystawianym na deskach Teatru Lalek Pleciuga.

Głosami jurorów

Zgodnie z regulaminem również jury w drodze głosowania nagrodzi Bursztynowymi Pierścieniami najlepszy spektakl oraz aktorkę/aktora. Ponadto jurorzy przyznają dwie inne nagrody: Srebrną Ostrogę dla obiecującego artysty, który debiutuje na zachodniopomorskiej scenie oraz Wielką Nagrodę Jury.

W obecnej edycji jury obraduje w składzie: Daniel Źródlewski (przewodniczący Kapituły „Bursztynowego Pierścienia", krytyk teatralny i filmowy, autor bloga www.tekstyzrodlowe.pl, dziennikarz Magazynu Szczecińskiego "Prestiż" oraz prezenter TVP 3 Szczecin), Radosław Bruch (portal wSzczecinie.pl), Małgorzata Frymus (Radio Szczecin), Jacek Gałkowski (teatroman), Małgorzata Klimczak (portal Dziennik Teatralny), Anna Kosiorowska (prawniczka, miłośniczka teatru), Elżbieta Kubera (sekretarz, „Kurier Szczeciński”), Piotr Michałowski (Uniwersytet Szczeciński), Aleksandra Skiba (Książnica Pomorska), Małgorzata Stoltman („kaowiec” Zorganizowanej Grupy Teatromaniaków CZESŁAW), Leszek Zalewski (aktor, reżyser).

W ubiegłorocznej edycji Bursztynowymi Pierścieniami jurorzy nagrodzili spektakl „Ojciec” szczecińskiego Teatru Współczesnego w reżyserii Norberta Rakowskiego. Za najlepszą kreację aktorską nagrodzono Jacka Piątkowskiego z Teatru Współczesnego. Srebrną Ostrogę dla obiecującego artysty otrzymał Aleks Joński z Teatru Lalek Pleciuga, a Wielką Nagrodę Jury za otwarcie się na problematykę ważną społecznie, odebrał Mirosław Gawęda, dyrektor Teatru Współczesnego w Szczecinie.

Zapraszamy zatem do głosowania. Przedstawiamy dwie listy – spektakli i aktorek/aktorów nominowanych do naszej teatralnej nagrody pn. Bursztynowy Pierścień. Obok każdego tytułu i nazwiska podajemy tekst, który należy wpisać w treść SMS-a. Na aktorów i spektakle SMS-y wysyłamy pod numer 7248. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT-em. Uwaga! Na spektakle i aktorów zagłosujemy dwuetapowo: w pierwszym etapie zostaną wyłonieni finaliści (po 10 aktorów/aktorek oraz tyle samo spektakli). Następnie z finałowej dziesiątki widzowie wybiorą zwycięzców.

Elżbieta KUBERA

NOMINACJE W KATEGORII NAJLEPSZA AKTORKA/NAJLEPSZY AKTOR W SEZONIE 2023/2024

Olga Adamska za kreacje w: monodramie „Hrabiny przodem” w reżyserii Arkadiusza Buszki; „Komediantach” w reżyserii Mikołaja Grabowskiego i „Alei Zasłużonych” w reżyserii Krzysztofa Materny na deskach Teatru Polskiego w Szczecinie BURSZTYN.1

Marek Bałata za rolę Kantora w „Sztukmistrzu z miasta Lublina” w reżyserii Jana Szurmieja w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.2

Maja Bartlewska za rolę Heleny w spektaklu „Gong” w reżyserii Tomasza Maśląkowskiego oraz Sylwii w „Teatrze niewidzialnych dzieci” w reżyserii Przemysława Jaszczaka w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie BURSZTYN.3

Dominik Bobryk za postać Herr Rudolfa Schultza w przedstawieniu „Cabaret” w reżyserii Adama Opatowicza w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.4

Arkadiusz Buszko za kreację w spektaklu „Gissele, tańcz!” w reżyserii Anny Obszańskiej w Teatrze Współczesnym w Szczecinie BURSZTYN.5

Dorota Chrulska jako Magdalena Bejart oraz Belina w „Molière, czyli zmowa świętoszków” w reżyserii Rafała Szumskiego oraz Kataryniarz w „Sztukmistrzu z miasta Lublina” w reżyserii Jana Szurmieja BURSZTYN.6

Maria Dąbrowska z kreację Marii oraz Mariana w „Kobiecie, która zajęła się ogniem” w reżyserii Ewy Rucińskiej w Teatrze Małym, scenie Teatru Współczesnego w Szczecinie BURSZTYN.7

Rita Heigelmann-Kołakowska za rolę Bernadetty w spektaklu "Pieśń dla mojej Siostry" w reżyserii Tatiany Malinowskiej Tyszkiewicz w Teatrze Nie Ma BURSZTYN.8

Rafał Hajdukiewicz za kreację w monodramie „Robinson” w reżyserii Agaty Bizuk w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie BURSZTYN.9

Anna Januszewska za rolę Wiery Nikołajewny Putiny w monodramie „Matka Putina” w Teatrze Małym, scenie Teatru Współczesnego w Szczecinie BURSZTYN.10

Adrianna Jendroszek jako Wiedźma w „Makbecie” w reżyserii Pawła Palcata w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie BURSZTYN.11

Aleks Joński za postać Michała Szymczyka w spektakl „Teatr niewidzialnych dzieci” w reżyserii Przemysława Jaszczaka w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie BURSZTYN.12

Iwona Kowalska za rolę w przedstawieniu „Gissele, tańcz!” w reżyserii Anny Obszańskiej w Teatrze Współczesnym w Szczecinie BURSZTYN.13

Patryk Kowalski za kreację Basilio, Toreadora oraz Matadora w „Don Kichocie” w choreografii Anny Hop w Operze na Zamku BURSZTYN.14

Ksenia Naumets za role Dulcynei, Kitri oraz Carmen w „Don Kichocie” w choreografii Anny Hop w Operze na Zamku BURSZTYN.15

Beata Niedziela za monodram „Solaris” w reżyserii Darii Kopiec w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie BURSZTYN.16

Jakub Sokołowski za postać Jaszy Mazura w „Sztukmistrzu z miasta Lublina” w reżyserii Jana Szurmieja w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.17

Adrianna Szymańska za tytułową rolę w przedstawieniu „Kora – dziecko słońca” w reżyserii Adama Opatowicza w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.18

Wojciech Wysocki za Ludwika XIV – Króla Francji w spektaklu „Molière, czyli zmowa świętoszków” w reżyserii Rafała Szumskiego w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.19

Beata Zygarlicka za rolę w przedstawieniu „Opowieści babć szeptane córkom przez matki” w reżyserii Gianiny Cărbunariu w Teatrze Współczesnym w Szczecinie BURSZTYN.20

NOMINACJE W KATEGORII NAJLEPSZY SPEKATKL W SEZONIE 2023/2024:

„Aleja Zasłużonych” w reżyserii Krzysztofa Materny w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.21

„Cabaret” w reżyserii Adama Opatowicza w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.22

„Delicja” w reżyserii Julii Szmyt w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie BURSZTYN.23

„Don Kichot” w choreografii Anny Hop w Operze na Zamku BURSZTYN.24

„Gissele, tańcz!” w reżyserii Anny Obszańskiej w Teatrze Współczesnym w Szczecinie BURSZTYN.25

„Hrabiny przodem” w reżyserii Arkadiusza Buszki w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.26

„Iwona Księżniczka Burgunda” w reżyserii Grzegorza Brala w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.27

„Kobieta, która zajęła się ogniem” w reżyserii Ewy Rucińskiej w Teatrze Małym, scenie Teatru

Współczesnego w Szczecinie BURSZTYN.28

„Kora – dziecko słońca” w reżyserii Adama Opatowicza w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.29

„Makbet” w reżyserii Pawła Palcata w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie BURSZTYN.30

„Matka Putina” w reżyserii i wykonaniu Anny Januszewskiej w Teatrze Małym, scenie w Teatru

Współczesnego w Szczecinie BURSZTYN.31

„Molière, czyli zmowa świętoszków” w reżyserii Rafała Szumskiego w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.32

„Orfeusz w piekle” w reżyserii Jerzego Połońskiego w Operze na Zamku w Szczecinie BURSZTYN.33

„Pieśń dla mojej Siostry" w reżyserii Tatiany Malinowskiej-Tyszkiewicz w Teatrze Nie Ma BURSZTYN.34

„Robinson” w reżyserii Agaty Bizuk w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie BURSZTYN.35

„Solaris” w reżyserii Darii Kopiec w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie BURSZTYN.36

„Sztukmistrz z miasta Lublina” w reżyserii Jana Szurmieja w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.37

„Teatr niewidzialnych dzieci” w reżyserii Przemysława Jaszczaka w Teatrze Lalek Pleciuga

w Szczecinie BURSZTYN 38

„XD Dramma Per Musica” w reżyserii i choreografii Aleksandry Matlingiewicz w Teatrze Współczesnym w Szczecinie BURSZTYN.39

„Opowieści babć szeptane córkom przez matki” w reżyserii Gianiny Cărbunariu, w Teatrze Współczesnym w Szczecinie BURSZTYN.40