Gazety, w których można się przejrzeć. Interesująca transformacja artystyczna

Współczesna kultura wizualna, głównie obraz jako część gazet drukowanym, stała się głównym nowym motywem wystawy pt. „Seeing Is (Not) Believing”, która zostanie otwarta w piątek (28 stycznia) o godz. 18 w Muzeum Narodowym – Muzeum Sztuki Współczesnej w Szczecinie. (ul. Staromłyńska 27). W tym samym dniu odbędzie się panel dyskusyjny (godzinę później w tym samym miejscu), pn. Rozmowa/Gespräch, w którym udział wezmą kuratorzy, teoretycy sztuki, artyści. Wystawa jest prezentacją prac Sladjana Nedeljkovica i Rolanda Schefferskiego, przygotowaną przez Muzeum Narodowe w Szczecinie we współpracy z Rostock Kunsthalle.

Na ekspozycji są gazety, które uległy niejako transformacji w wyniku artystycznych działań: są tu wycinki z mediów polskich i zagranicznych, fragmenty fotografii gazetowych zanurzone w wodzie (przedstawiające m.in. przywódców światowych mocarstw oraz flagi kilku państw), czasopisma, gdzie zamiast zdjęć znajdują się lustra (w których można się przejrzeć) albo też egzemplarze całkiem pozbawione obrazkowych treści, jak też stosy dzienników z fotografiami, na pierwszej stronie, jednego z czołowych polityków władzy rządzącej w Polsce.

- Pojawia się tu tematyka tworzenia i wykorzystywania obrazu. Od wielu lat mamy bowiem do czynienia z mocno rozwijającą się kulturą wizualną, kiedy ten obraz zaczął pełnić bardzo ważną funkcję. Trwa nawet od jakiego czasu dyskusja, co bardziej kształtuje nasz ogląd rzeczywistości - słowo, czyli język, czy może obraz. W dużej mierze napięciu pomiędzy obrazem a słowem nasza wystawa jest dedykowana - mówiła, na czwartkowej (27 stycznia) konferencji prasowej Magdalena Lewoc, jedna z kuratorek ekspozycji (druga to Marlena Chybowska-Butler).

- Obrazy nie występują tylko realnie, ale też są takie, które są wyobrażeniem. Nas, jako artystów, interesuje nie tylko funkcja tych obrazów, ale i percepcja - opowiadał, na wspomnianym spotkaniu z dziennikarzami, Roland Schefferski. - Jest takie powiedzenie, że jeden obraz ma czasem więcej siły i znaczenia niż sto słów. Zresztą, nasza znajomość ze Sladjanem zaczęła się z powodu obrazów i słów. Kiedy odwiedziłem pracownię jego i mojej znajomej artystki, ze zdumieniem zobaczyłem, że przez całe lata robiliśmy coś podobnego. Ja przez długie lata wycinałem zdjęcia z gazet, a on również przez lata wycinał teksty z gazet. To bardzo mnie zaintrygowało i bardzo chciałem go poznać. Dzięki tej przyjaźni powstała choćby ta prezentacja w Szczecinie.

W trakcie trwania wystawy odbędą się zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat pt. „Zabawy ze sztuką współczesną. Zobacz, twórz i otwórz, czyli sztuka cię szuka!”. Najbliższe warsztaty zaplanowane są na niedzielę w godz. 12-13 pod hasłem: „Co się tam ukryło?”. W swoich pracach dzieci będą wykorzystywały różne sposoby, by jak najpełniej wyrazić pomysł na swoją pracę plastyczną. W sztuce współczesnej istotna jest bowiem przede wszystkim treść, zawarte w niej idee i pojęcia, a nie wyłącznie technika i precyzja wykonania.

(MON)