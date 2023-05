Fotografie retro w 13 Muzach [GALERIA]

Zaprezentowane w Galerii Enter fotografie wykonane zostały w estetyce retro. Ich autorami są szczecińscy fotografowie i fotografki, a inicjatorką wystawy jest Olga Dąbkiewicz. Fot. Agata JANKOWSKA

W Domu Kultury 13 Muz zapanowała atmosfera dawnych lat. W Galerii Enter otwarto wystawę „Retro Vibes” składającą się z serii portretów modelek w strojach z dawnych epok. Jej pomysłodawczynią jest Olga Dąbkiewicz, modelka propagująca modę retro w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim.

To już druga wystawa artystki. Pierwsza miała miejsce rok wcześniej w pracowni Andrzeja „Graby” Grabowieckiego „Altana 1893”. Teraz fotografie z organizowanych przez Olgę Dąbkiewicz plenerów fotograficznych w stylu retro można oglądać w 13 Muzach.

– W styczniu miałam przyjemność zorganizować plener fotograficzny tutaj, w Domu Kultury 13 Muz – opowiada organizatorka wystawy. – Po ocenie wszystkich prac, które wtedy powstały, zwróciłam się do dyrektora Waldemara Kulpy, czy byłaby możliwość zorganizowania wernisażu i wystawy. Po otrzymaniu jego zgody zaczęliśmy przygotowania do wydarzenia.

Modelka i animatorka kultury, która od kilku lat aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Szczecina, rozpoczęła wernisaż od przemówienia, w którym przedstawiła swoje dotychczasowe osiągnięcia, podziękowała również przyjaciołom i rodzinie. Zaprezentowane na poniedziałkowym otwarciu fotografie pochodzą zarówno z sesji w 13 Muzach, jak i z pleneru w Pałacu Ziemstwa Pomorskiego. Stylistyka zdjęć nawiązuje do estetyki retro i między innymi mody lat dwudziestych i trzydziestych. Autorami wystawionych prac są: Andrzej Grabowiecki, Aneta Kiergielewicz, Marta Miszuk, Ewa Lidia, Marzena Maćkowiak-Pluta, Jarosław Kruk.

Modelka przyznała, że wieczór należał do bardzo udanych. Prace oglądało kilkanaście osób.

– Jestem zadowolona i spełniona – wyznała. – Jestem duszą artystyczną, robię to wszystko z pasji i serca. Cieszę się, że jest dziś przy mnie moja siostra, są moi przyjaciele i znajomi oraz sympatycy i artyści szczecińscy.

Wystawę „Retro Vibes” można oglądać do 20 maja, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. ©℗

