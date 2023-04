„Lubię Szczecin”. Wystawa zdjęć Anny Niemiec

„Lubię Szczecin” to autorskie spojrzenie na miasto i jego klimat Fot. organizatorzy

Wystawa zdjęć Anny Niemiec pt. „Lubię Szczecin” odbędzie się w Galerii Handlowej Turzyn (Galeria Balustrada) w Szczecinie. Wernisaż w środę 19 kwietnia o godz. 18.30. Wystawa potrwa do 31 maja.

Galeria Balustrada to miejsce nietypowe. Do prezentacji prac wizualnych szczecińskich artystów wykorzystane zostały przestrzenie na balustradach w Galerii Handlowej Turzyn. Patronuje jej Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne. Jest okazja, by obejrzeć kolejną wystawę, tym razem będą to prace szczecińskiej fotografki Anny Niemiec.

Anna Niemiec jest z wykształcenia biologiem, a fotografią zajmuje się od 2010 roku. Od 13 lat można śledzić jej dokonania artystyczne na wystawach oraz w mediach. Zdobywczyni wielu wyróżnień fotograficznych polskich i zagranicznych. Laureatka największego na świecie konkursu fotograficznego w Dubaju HIPA.

„Lubię Szczecin” to autorskie spojrzenie na miasto i jego klimat. Artystka, jak sama podkreśla, najbardziej lubi światło, kolor i cienie miasta. Tematem jej zdjęć jest przede wszystkim szczecińska ulica. W charakterystyczny, zgeometryzowany sposób zatrzymuje w kadrze chwile, w których nieodłącznym elementem jest człowiek.

Wernisaż odbędzie się w środę 19 kwietnia o godz. 18.30 na 1 piętrze Galerii Handlowej Turzyn przy al. Bohaterów Warszawy 42. Po otwarciu, ok. godz. 19 w przestrzeni Nowa ROOFA (1 piętro) odbędzie się spotkanie z autorką, które poprowadzi Bodek Macal ze Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego. Wstęp wolny.

– Cieszę się, że tak nietypowe miejsce wystawiennicze zyskało już wielu miłośników. Dlatego z radością zapraszam na kolejną wystawę, której głównym bohaterem jest Szczecin. Jestem przekonana, że chwile, które w mistrzowski sposób zatrzymuje w obiektywnie Anna Niemiec, zainspirują Państwa do spojrzenia na Szczecin w zupełnie nowy sposób, a tym samym – do odkrycia naszego niezwykłego miasta na nowo – zaprasz Aleksandra Drobińska, dyrektor Galerii Handlowej Turzyn.

(K)