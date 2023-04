Stwórz wystawę portretów z Minifotem

Witryna zakładu fotograficznego Minifot to miejsce, przed którym zatrzymuje się wielu z nas, aby obejrzeć umieszczone na niej zdjęcia Szczecina czy portrety mieszkańców - zarówno te starsze, jak i nowe. Teraz każdy, kto chciałby znaleźć się w oknie wystawowym zakładu, ma szansę spełnić swoje marzenie! Można przyłączyć się do akcji pod hasłem "Stwórz z nami wystawę". Wystarczy przyjść do Minifotu w dniach od 17 kwietnia do 1 maja i zrobić sobie zdjęcie. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Organizatorzy chcą w ten sposób stworzyć nową, niekonwencjonalną galerię twarzy.

- Pomysł na naszą akcję zrodził mi się w głowie, kiedy słuchałam wielu ludzi, którzy wciąż wspominają, jak przychodzili oglądać witrynę naszego studia, aby szukać na niej zdjęć swoich lub znajomych - mówi Olga Iwanow, współwłaścicielka Minifotu. - Chciałabym stworzyć duży kolaż portretów, które zrobimy razem z osobami zainteresowanymi tym przedsięwzięciem, nadać nową formę witrynie sprzed lat, dopasować ją do współczesnych trendów tak bardzo zdominowanych przez social media.

Do projektu zaproszeni są wszyscy szczecinianie. Każdy chętny zostanie sfotografowany i dodatkowo otrzyma zdjęcie w formie cyfrowej. To może być niesamowita pamiątka! Jak informuje Olga Iwanow, forma portretu jest dowolna - jako fotograf jest otwarta na wszelkie nietuzinkowe pomysły.

- Portrety będą wykonywane na kolorowych tłach - tłumaczy. - Zachęcamy wszystkich do ukazania swojej osobowości na zdjęciu. Ktoś będzie wolał klasyczny portret, a ktoś inny coś bardziej szalonego. Może z kwiatami we włosach, może w okularach słonecznych, albo z wielkim balonem zrobionym z gumy balonowej.

Portrety następnie będą umieszczone na dużym kolażu, który ostatecznie znajdzie się na słynnej witrynie Minifotu przy alei Wojska Polskiego 12.

Akcja trwa od 17 kwietnia do 1 maja.

- Być może odsłonięcie kolażu zbiegnie się w czasie z zakończeniem remontu na naszej alei! - mówi Iwanow. ©℗

(aj)