Fotografie i komunizm. Spotkanie w Przystanku Historia

W czwartek (2 grudnia) o g. 17:30 w Przystanku Historia w Posejdonie przy pl. Brama Portowa 1 rozpocznie się promocja książki dr Pawła Miedzińskiego „Centralna Agencja Fotograficzna 1951-1991”. W dyskusji na temat książki uczestniczyć będą dr Paweł Miedziński, Jerzy Undro i Elżbieta Bielecka.

Publikacja P. Miedzińskiego to obszerna i bogato ilustrowana monografia poświęcona Centralnej Agencji Fotograficznej (CAF), instytucji powołanej do tworzenia serwisu fotograficznego dla prasy codziennej. Obejmuje całokształt spraw związanych z „drogą zdjęcia od wydarzenia do czytelnika”. Opisuje tworzących ją ludzi – fotoreporterów, dziennikarzy, politycznych decydentów. Przedstawia zróżnicowane mechanizmy, które regulowały proces, którego finalnym efektem była publikacja zdjęcia. Czasem następowała ona wiele lat po jego wykonaniu. Przedstawione zostało funkcjonowanie wieloszczeblowej cenzury, wpływ rządzącej monopartii czy tajnej policji politycznej. Znalazły się w niej niepublikowane wcześniej zdjęcia. Odtworzone zostały też kulisy powstania i nieoczywiste losy niektórych dobrze znanych fotografii. Ramy czasowe publikacji obejmują okres powojenny oraz próbę adaptacji agencji do nowej rzeczywistości na początku lat 90. XX wieku.

(as)