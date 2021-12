Doktor Paweł Miedziński (w środku) w Przystanku Historia szczecińskiego Instytutu Pamięci Narodowej opowiadał o swojej książce „Centralna Agencja Fotograficzna 1951-1991". Jego publikacja to obszerna i bogato ilustrowana monografia poświęcona instytucji powołanej do tworzenia serwisu fotograficznego dla prasy codziennej. Obejmuje całokształt spraw związanych z „drogą zdjęcia od wydarzenia do czytelnika". O swojej książce rozmawiał z Jerzym Undro i Elżbietą Bielecką.

(as)