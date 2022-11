Fisz Emade Tworzywo zagrają „Ballady i Protesty”

W sobotę o g. 20 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu zagra Fisz Emade Tworzywo. Zespół wystąpi w ramach trasy „Ballady i Protesty”. Mamy bilety dla naszych Czytelników.

„Ballady i Protesty” to mocny powrót do korzeni muzycznej podróży zespołu do lat 90., w których rozwijała się tak zwana muzyka miasta – hip-hop czy elektronika. To sentymentalna opowieść o brzmieniach, które były inspiracją i wskazały drogę poszukiwań. Ale przede wszystkim to płyta sprzeciwu. Pełna niezgody na infantylną, agresywną, czarno-białą politykę, na omijanie w życiu publicznym tak ważnych tematów, jak prawa człowieka czy zmiany klimatyczne. I, jak zawsze u Fisza, wszystko to przekazane w mocnych tekstach, pełnych ironii, skupienia nad pędzącym nie wiadomo dokąd światem, wnikliwych spojrzeń w głąb gościa zagubionego w chaosie nieuniknionych zmian. Na płycie znajdziemy 18 utworów, w nagraniach których udział wzięli m.in.: Mariusz Obijalski (instr. klawiszowe), Michał Sobolewski (gitary), Marcin Pendowski i Staszek Wróbel (bas) oraz wokalistka zespołu Shyness! i Rebeka Iwona Skwarek i Chór Akademii Morskiej w Szczecinie pod dyrekcją Sylwii Fabiańczyk-Makuch.

Fisz Emade Tworzywo od lat zajmuje ważną pozycję na polskim rynku fonograficznym. Od 2001 roku wydali 10 płyt utrzymanych w stylistyce hiphopowej lub okołohiphopowo-eklektycznej. Jako pierwsi na tak wysokim poziomie wprowadzili w polskim hip-hopie miękkie brzmienia i teksty, nawiązując swego czasu do klimatów Native Tongues. Od tamtego momentu do dzisiaj bracia stale eksperymentują, starając się jednak, by wszystkie ich wynalazki łączył jeden składnik – wysoka jakość i zaangażowanie. W wersji koncertowej występują jako Fisz Emade Tworzywo w mocno poszerzonym składzie wsparci znakomitymi muzykami.

(as)