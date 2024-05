Filmowy akt oskarżenia Rosji

Fot. materiały organizatora

W piątek o g. 17 w kinie „Zamek” w Szczecinie możemy obejrzeć „20 dni w Mariupolu”. To wstrząsający filmowy akt oskarżenia Rosji: zapis zagłady tytułowego miasta z narażeniem życia zrealizowany przez jedynego korespondenta, który pozostał w nim do końca. To filmowe dzieło zrealizowane z imponującą formalną dyscypliną trzyma w napięciu od pierwszych minut aż po finał. Niewielu twórców z taką mocą pokazuje bezlitosne okrucieństwo wojny. Czernow i ekipa nie czynią tego jednak, by szokować. Ich intencją jest pozostawienie świadectwa – i wstrząśnięcie sumieniem świata.

Jakub Majmurek napisał o tym filmie: „Na samym początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę rosyjskie wojska zaczęły oblegać Mariupol – położone nad Morzem Azowskim duże miasto portowe w obwodzie donieckim, leżące na drodze łączącej terytorium lądowe Rosji z „anektowanym” Krymem. Z miasta ewakuowała się większość dziennikarzy. Na miejscu zostali pracujący dla amerykańskiej telewizji publicznej PBS oraz agencji Associated Press Mstyslav Chernov, Evgeniy Maloletka i Vasisilisa Stepanenko. Ich materiały z oblężonego Mariupola stanowiły jedyne rzetelne źródło informacji na temat tego, co działo się w mieście. Rzadko w kinie dokumentalnym udaje się tak skutecznie połączyć dramatyczne dokumentalne świadectwo z autorefleksją, obrazy nakręcone w największym niebezpieczeństwie z ciekawą filmową formą. „20 dni w Mariupolu” w pełni zasługuje na wszystkie nagrody i uwagę polskiej publiczności – naprawdę mamy wielkie szczęście, że urodziliśmy się o te kilkaset kilometrów dalej na zachód i nie doświadczamy podobnych problemów. Jeszcze nie”.

„20 dni w Mariupolu” to dokument, który przyniósł swoim twórcom nagrodę Pulitzera, to zwycięzca najważniejszych festiwali filmowych na świecie, takich jak Sundance, CPH:DOX czy IDFA. Film docenili również polscy widzowie – publiczność i jurorzy Konkursu głównego 23. MFF WATCH DOCS.

Film zdobył Oscara 2024 w kategorii pełnometrażowy film dokumentalny.

Film tylko dla widzów dorosłych.

(as)