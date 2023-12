Przesilenie zimowe. 60. urodziny Kina Zamek w Szczecinie

Fot. Sylwia DUDEK

W piątek (29 grudnia) o g. 18 Kino Zamek w Szczecinie z okazji swoich 60. urodzin zaprasza na „Przesilenie zimowe”.

Jak podaje American Film Festival, jest to „Wielki powrót mistrza filmowego dialogu, Alexandra Payne’a, który zachwycił romantycznymi „Bezdrożami”, a potem uwodził obyczajową „Nebraską”. W pierwszych scenach „Przesilenia zimowego” poznajemy antypatycznego profesora historii (Paul Giamatti w chyba najlepszej roli w karierze). Akcja filmu toczy się w szkole z internatem gdzieś w Nowej Anglii lat 70., w przeddzień przerwy świątecznej. Spędzić Nowy Rok w tej skostniałej, zmrożonej tradycją instytucji pod opieką belfra to najgorsza kara z możliwych. Jednak stopniowo, wraz z topniejącym śniegiem i wypitą whisky relacje między uczniami i pracownikami, będącymi niczym relikty minionego świata (dosłowne znaczenie tytułu The Holdovers), zaczynają się ocieplać. Z konfrontacji i szczerej rozmowy rodzi się wzajemne zrozumienie. Jesteśmy więc świadkami swoistego, niezależnego od wieku bolesnego coming-of-age. A wszystko to zostało okraszone cytatami z dzieł greckich klasyków i łacińskimi maksymami, smakowitymi jak ciepłe soul food przygotowane przez doświadczoną przez los czarną kucharkę, która woli spędzić święta w pustej szkole”. Film jest jednym z faworytów sezonu Oscarowego 2024, zbiera entuzjastyczne recenzje i zachwyca publiczność na całym świecie.

(s)